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"تركي آل الشيخ" يعلن عودة الفعاليات الترفيهية

مع الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية.

للإطلاع على الدليل كامل: https://bit.ly/3bVlJVu

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي آل الشيخ" يعلن عودة الفعاليات الترفيهية
سبق

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية.

للإطلاع على الدليل كامل: https://bit.ly/3bVlJVu

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
04:11 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:09 AM

"تركي آل الشيخ" يعلن عودة الفعاليات الترفيهية

مع الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
41
18,387

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية.

للإطلاع على الدليل كامل: https://bit.ly/3bVlJVu

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