النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. القبض على شخصين روّجا لبيع مليون دولار أمريكي مزيفة

ضُبِطا في كمينٍ محكم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالتحايل على الأشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأفاد المتحدث بأنه تم القبض عليهما، في كمينٍ محكم، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. القبض على شخصين روّجا لبيع مليون دولار أمريكي مزيفة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالتحايل على الأشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأفاد المتحدث بأنه تم القبض عليهما، في كمينٍ محكم، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
04:16 PM

الرياض.. القبض على شخصين روّجا لبيع مليون دولار أمريكي مزيفة

ضُبِطا في كمينٍ محكم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
278

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالتحايل على الأشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأفاد المتحدث بأنه تم القبض عليهما، في كمينٍ محكم، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,197
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,557
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,202

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة