جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتباع الإرشادات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-11 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 05:16 PM

"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتباع الإرشادات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة محافظات حتى 7 مساءً





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.