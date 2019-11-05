الرصد الآلي بمرور بيشة متوقف عن العمل منذ 8 أشهر.. "سبق" تكشف السبب

بعض قائدي المركبات المتهورين يجتازونها لعلمهم بتعطلها طوال هذه الفترة

: يستغرب قائدو المركبات في محافظة بيشة من عدم عمل نظام الرصد الآلي "ساهر" لدى الإشارات المرورية بالمحافظة بالرغم من تركيبها منذ 8 أشهر، وكذلك إكمال إشارات مرورية أخرى مهمة وحيوية لضبط تهور بعض السائقين.

وتفصيلاً، أبدى عدد من السائقين بمحافظة بيشة استغرابهم وتعجبهم من وجود عدد من الإشارات الضوئية، بالرغم من تجهيزها منذ 8 أشهر، لم تعمل حتى الآن، متسائلين عن جدوى تجهيزها دون عمل؛ ما جعل بعض المتهورين يجتازون الإشارات الضوئية دون مبالاة من وجودها لمعرفتهم بعدم عملها طوال هذه المدة الطويلة.

وطالب بعض قائدي المركبات بإكمال إشارات عديدة في المحافظة بعدما بدأت البنية التحتية لها، لكن المشروع متوقف دون أسباب من الجهات المعنية.

وكشفت مصادر "سبق" أن بعض الإشارات الضوئية جاهزة للعمل منذ 8 أشهر، لكن لم يتم تشغيلها لعدم وجود مكتب للجهة المعنية في محافظة بيشة لمتابعة نظام الرصد الآلي، وهي مكتفية بمندوب من أبها من وقت إلى آخر، بالرغم من ضرورة وأهمية وجود نظام الرصد الآلي لدى الإشارات الضوئية.