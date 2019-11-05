النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرصد الآلي بمرور بيشة متوقف عن العمل منذ 8 أشهر.. "سبق" تكشف السبب

بعض قائدي المركبات المتهورين يجتازونها لعلمهم بتعطلها طوال هذه الفترة

: يستغرب قائدو المركبات في محافظة بيشة من عدم عمل نظام الرصد الآلي "ساهر" لدى الإشارات المرورية بالمحافظة بالرغم من تركيبها منذ 8 أشهر، وكذلك إكمال إشارات مرورية أخرى مهمة وحيوية لضبط تهور بعض السائقين.

وتفصيلاً، أبدى عدد من السائقين بمحافظة بيشة استغرابهم وتعجبهم من وجود عدد من الإشارات الضوئية، بالرغم من تجهيزها منذ 8 أشهر، لم تعمل حتى الآن، متسائلين عن جدوى تجهيزها دون عمل؛ ما جعل بعض المتهورين يجتازون الإشارات الضوئية دون مبالاة من وجودها لمعرفتهم بعدم عملها طوال هذه المدة الطويلة.

وطالب بعض قائدي المركبات بإكمال إشارات عديدة في المحافظة بعدما بدأت البنية التحتية لها، لكن المشروع متوقف دون أسباب من الجهات المعنية.

وكشفت مصادر "سبق" أن بعض الإشارات الضوئية جاهزة للعمل منذ 8 أشهر، لكن لم يتم تشغيلها لعدم وجود مكتب للجهة المعنية في محافظة بيشة لمتابعة نظام الرصد الآلي، وهي مكتفية بمندوب من أبها من وقت إلى آخر، بالرغم من ضرورة وأهمية وجود نظام الرصد الآلي لدى الإشارات الضوئية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الرصد الآلي بمرور بيشة متوقف عن العمل منذ 8 أشهر.. "سبق" تكشف السبب
سبق

: يستغرب قائدو المركبات في محافظة بيشة من عدم عمل نظام الرصد الآلي "ساهر" لدى الإشارات المرورية بالمحافظة بالرغم من تركيبها منذ 8 أشهر، وكذلك إكمال إشارات مرورية أخرى مهمة وحيوية لضبط تهور بعض السائقين.

وتفصيلاً، أبدى عدد من السائقين بمحافظة بيشة استغرابهم وتعجبهم من وجود عدد من الإشارات الضوئية، بالرغم من تجهيزها منذ 8 أشهر، لم تعمل حتى الآن، متسائلين عن جدوى تجهيزها دون عمل؛ ما جعل بعض المتهورين يجتازون الإشارات الضوئية دون مبالاة من وجودها لمعرفتهم بعدم عملها طوال هذه المدة الطويلة.

وطالب بعض قائدي المركبات بإكمال إشارات عديدة في المحافظة بعدما بدأت البنية التحتية لها، لكن المشروع متوقف دون أسباب من الجهات المعنية.

وكشفت مصادر "سبق" أن بعض الإشارات الضوئية جاهزة للعمل منذ 8 أشهر، لكن لم يتم تشغيلها لعدم وجود مكتب للجهة المعنية في محافظة بيشة لمتابعة نظام الرصد الآلي، وهي مكتفية بمندوب من أبها من وقت إلى آخر، بالرغم من ضرورة وأهمية وجود نظام الرصد الآلي لدى الإشارات الضوئية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
01:38 AM

الرصد الآلي بمرور بيشة متوقف عن العمل منذ 8 أشهر.. "سبق" تكشف السبب

بعض قائدي المركبات المتهورين يجتازونها لعلمهم بتعطلها طوال هذه الفترة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
248

: يستغرب قائدو المركبات في محافظة بيشة من عدم عمل نظام الرصد الآلي "ساهر" لدى الإشارات المرورية بالمحافظة بالرغم من تركيبها منذ 8 أشهر، وكذلك إكمال إشارات مرورية أخرى مهمة وحيوية لضبط تهور بعض السائقين.

وتفصيلاً، أبدى عدد من السائقين بمحافظة بيشة استغرابهم وتعجبهم من وجود عدد من الإشارات الضوئية، بالرغم من تجهيزها منذ 8 أشهر، لم تعمل حتى الآن، متسائلين عن جدوى تجهيزها دون عمل؛ ما جعل بعض المتهورين يجتازون الإشارات الضوئية دون مبالاة من وجودها لمعرفتهم بعدم عملها طوال هذه المدة الطويلة.

وطالب بعض قائدي المركبات بإكمال إشارات عديدة في المحافظة بعدما بدأت البنية التحتية لها، لكن المشروع متوقف دون أسباب من الجهات المعنية.

وكشفت مصادر "سبق" أن بعض الإشارات الضوئية جاهزة للعمل منذ 8 أشهر، لكن لم يتم تشغيلها لعدم وجود مكتب للجهة المعنية في محافظة بيشة لمتابعة نظام الرصد الآلي، وهي مكتفية بمندوب من أبها من وقت إلى آخر، بالرغم من ضرورة وأهمية وجود نظام الرصد الآلي لدى الإشارات الضوئية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,665
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,935
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,355
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,562

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة