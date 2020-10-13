النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "هدف" يطلع على خطط التوطين في شركة "تبوك الدوائية"

"المهيزع" يثمّن المبادرات الهادفة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، حرص الصندوق على توفير الممكنات والمحفزات لمنشآت القطاع الخاص من أجل تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وبما يدعم التوطين الوظيفي للقطاع، والعمل على تلبية احتياجات الشركة بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم, المدير العام لشركة تبوك الدوائية الدكتور عبدالله المهيزع, حيث شاهد الجعويني خلال زيارته شركة تبوك الدوائية، عرضاً مرئياً حول معدلات التوطين في الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، والشراكات التي عقدتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الشراكة مع "هدف" من خلال برامج ومبادرات الدعم المقدمة التي استفادت منها الشركة، كبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وبرنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" ومنصة التدريب الإلكتروني "دروب" وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

من جهته، استعرض الدكتور "المهيزع" خلال اللقاء برامج وخطط التوطين في الشركة وآلية العمل للمساهمة في رفع معدلات التوطين.

وأكد على حرص الشركة على رفع نسبة التوطين في الشركة إلى مستويات عالية، مثمناً مبادرات الصندوق المتنوعة الهادفة إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير "هدف" يطلع على خطط التوطين في شركة "تبوك الدوائية"
سبق

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، حرص الصندوق على توفير الممكنات والمحفزات لمنشآت القطاع الخاص من أجل تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وبما يدعم التوطين الوظيفي للقطاع، والعمل على تلبية احتياجات الشركة بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم, المدير العام لشركة تبوك الدوائية الدكتور عبدالله المهيزع, حيث شاهد الجعويني خلال زيارته شركة تبوك الدوائية، عرضاً مرئياً حول معدلات التوطين في الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، والشراكات التي عقدتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الشراكة مع "هدف" من خلال برامج ومبادرات الدعم المقدمة التي استفادت منها الشركة، كبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وبرنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" ومنصة التدريب الإلكتروني "دروب" وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

من جهته، استعرض الدكتور "المهيزع" خلال اللقاء برامج وخطط التوطين في الشركة وآلية العمل للمساهمة في رفع معدلات التوطين.

وأكد على حرص الشركة على رفع نسبة التوطين في الشركة إلى مستويات عالية، مثمناً مبادرات الصندوق المتنوعة الهادفة إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:36 PM

مدير "هدف" يطلع على خطط التوطين في شركة "تبوك الدوائية"

"المهيزع" يثمّن المبادرات الهادفة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
728

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، حرص الصندوق على توفير الممكنات والمحفزات لمنشآت القطاع الخاص من أجل تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وبما يدعم التوطين الوظيفي للقطاع، والعمل على تلبية احتياجات الشركة بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم, المدير العام لشركة تبوك الدوائية الدكتور عبدالله المهيزع, حيث شاهد الجعويني خلال زيارته شركة تبوك الدوائية، عرضاً مرئياً حول معدلات التوطين في الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، والشراكات التي عقدتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الشراكة مع "هدف" من خلال برامج ومبادرات الدعم المقدمة التي استفادت منها الشركة، كبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وبرنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" ومنصة التدريب الإلكتروني "دروب" وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

من جهته، استعرض الدكتور "المهيزع" خلال اللقاء برامج وخطط التوطين في الشركة وآلية العمل للمساهمة في رفع معدلات التوطين.

وأكد على حرص الشركة على رفع نسبة التوطين في الشركة إلى مستويات عالية، مثمناً مبادرات الصندوق المتنوعة الهادفة إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة