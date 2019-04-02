مطار الملك عبدالعزيز في جدة يحتفل باليوم العالمي للتوحد

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها لنشر الوعي بين أفراد المجتمع

احتفلت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، باليوم العالمي للتوحد لعام 1440هـ، تحت شعار (لنفهم عالمهم)، برعاية مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، وبحضور مدير عام الحج والعمرة بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح صقر، نيابة عن وكيل الإمارة، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، العديد من الفقرات، ابتدأت بالسلام الملكي بصوت أحد أطفال التوحد، بالإضافة إلى عرض ترحیبي ومهارات حركية قدمها الأطفال المشاركون أمام الحضور.

من جهته أكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن مشاركة المطار في اليوم العالمي للتوحد تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها المطار لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد، ومساعدة أسرهم في رعايتهم ودعم البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تقدم لهم.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومركز جدة للتوحد، وكافة الجهات المشاركة، نظير ما قدموه من جهود مشكورة في إقامة هذه الفعالية.

وشاركت الخطوط السعودية كراع رسمي لهذه الفعاليات، كما شارك في تنظيمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومركز جدة للتوحد.