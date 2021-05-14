النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور": بدء حملة على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.. و2497 مخالفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الخميس أنها بدأت حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (2497) مركبة مخالفة؛ قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": بدء حملة على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.. و2497 مخالفة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الخميس أنها بدأت حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (2497) مركبة مخالفة؛ قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
12:33 AM

"المرور": بدء حملة على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.. و2497 مخالفة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
12
4,739

أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الخميس أنها بدأت حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (2497) مركبة مخالفة؛ قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,781
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,208
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,047

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة