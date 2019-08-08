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"قاضي": قطر حجبت روابط التسجيل عن حجاجها.. والموجودون الآن قادمون من دول متفرقة

"التركي" أبدى أسفه لوجود مسلمين يستهدفون أمن الحج

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، أن الحكومة القطرية حالت دون تمكين الشعب القطري والمقيمين هناك من السفر للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج بسبب حجبها الروابط المخصصة للتسجيل.

وأشار إلى أن الحجاج القطريين الموجودين حاليًا في مكة المكرمة قدموا من دول متفرقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأول لحج 1440 الذي أُقيم اليوم الخميس السابع من ذي الحجة في مقر الأمن العام: "إننا مستمرون في وضع روابط جديدة للتسجيل، ومستعدون أيضًا كوزارة الحج والعمرة لكل ضيوف الرحمن بكادر مؤهل ومدرب يتجاوز 70 ألفًا".

من جانب آخر، أبدى المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أسفه من وجود مسلمين بين المسلمين يستهدفون أمن الحج سواء بالمحاولة في إفشاله أو تهديد أمن وسلامة البيت الحرام أو التقليل من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقال: "لا نلتفت لهذه المحاولات المسيئة؛ وبالوقت نفسه نقف بحزم ضد كل من يعبث بأمن المسلمين في الحج، ولن نسمح لأي جماعة أو مجموعة وسنتخذ كل ما يتطلبه الأمر في ذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قاضي": قطر حجبت روابط التسجيل عن حجاجها.. والموجودون الآن قادمون من دول متفرقة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، أن الحكومة القطرية حالت دون تمكين الشعب القطري والمقيمين هناك من السفر للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج بسبب حجبها الروابط المخصصة للتسجيل.

وأشار إلى أن الحجاج القطريين الموجودين حاليًا في مكة المكرمة قدموا من دول متفرقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأول لحج 1440 الذي أُقيم اليوم الخميس السابع من ذي الحجة في مقر الأمن العام: "إننا مستمرون في وضع روابط جديدة للتسجيل، ومستعدون أيضًا كوزارة الحج والعمرة لكل ضيوف الرحمن بكادر مؤهل ومدرب يتجاوز 70 ألفًا".

من جانب آخر، أبدى المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أسفه من وجود مسلمين بين المسلمين يستهدفون أمن الحج سواء بالمحاولة في إفشاله أو تهديد أمن وسلامة البيت الحرام أو التقليل من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقال: "لا نلتفت لهذه المحاولات المسيئة؛ وبالوقت نفسه نقف بحزم ضد كل من يعبث بأمن المسلمين في الحج، ولن نسمح لأي جماعة أو مجموعة وسنتخذ كل ما يتطلبه الأمر في ذلك".

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:39 PM

"قاضي": قطر حجبت روابط التسجيل عن حجاجها.. والموجودون الآن قادمون من دول متفرقة

"التركي" أبدى أسفه لوجود مسلمين يستهدفون أمن الحج

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عيسى الحربي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، أن الحكومة القطرية حالت دون تمكين الشعب القطري والمقيمين هناك من السفر للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج بسبب حجبها الروابط المخصصة للتسجيل.

وأشار إلى أن الحجاج القطريين الموجودين حاليًا في مكة المكرمة قدموا من دول متفرقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأول لحج 1440 الذي أُقيم اليوم الخميس السابع من ذي الحجة في مقر الأمن العام: "إننا مستمرون في وضع روابط جديدة للتسجيل، ومستعدون أيضًا كوزارة الحج والعمرة لكل ضيوف الرحمن بكادر مؤهل ومدرب يتجاوز 70 ألفًا".

من جانب آخر، أبدى المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أسفه من وجود مسلمين بين المسلمين يستهدفون أمن الحج سواء بالمحاولة في إفشاله أو تهديد أمن وسلامة البيت الحرام أو التقليل من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقال: "لا نلتفت لهذه المحاولات المسيئة؛ وبالوقت نفسه نقف بحزم ضد كل من يعبث بأمن المسلمين في الحج، ولن نسمح لأي جماعة أو مجموعة وسنتخذ كل ما يتطلبه الأمر في ذلك".

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