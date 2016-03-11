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"الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً

"غيبريسوس" أشار إلى أنه يمس كل القطاعات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.

وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً
سبق

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.

وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:02 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:02 PM

"الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً

"غيبريسوس" أشار إلى أنه يمس كل القطاعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,645

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.

وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.

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