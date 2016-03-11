"الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.
وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.
وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.
منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.
وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي.
وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.