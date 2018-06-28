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بعد العشاء.. اقتران القمر والمشتري الليلة فوق الأفق الشرقي وإلى جوارهما كوكب زحل

يمكن رؤيته بالعين المجردة ويبدو المشتري كنقطة بيضاء لامعة

يظهر القمر في الأفق الشرقي -بمشيئة الله- هذه الليلة من بعد العشاء، وذلك في حالة اقتران مع كوكب المشتري تفصل بينهما 4.6 درجات، تستمر حتى طلوع الفجر.
ويحدث الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما البعض على خط الطول السماوي نفسه، وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، حيث يبعد المشتري عنا 656 مليون كم، بينما يبعد القمر 380 ألف كم.
ويمكن رؤية اقتران الجرمين هذه الليلة، حيث يبدو المشتري بالعين المجردة كنقطة بيضاء لامعة، وفي حال استخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية أقمار جاليليو الأربعة للكوكب والأحزمة الممتدة على استوائه والبقعة الحمراء الكبيرة على سطحه، وإلى جوار الجرمين كوكب زحل طوال فترة الليل.
وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن عام 2021م يشهد أحد عشر اقتراناً بين القمر وكوكب المشتري.
وأشار إلى أن المشتري يقع في 20 أغسطس القادم في وضع التقابل، ويحدث ذلك عندما يكون الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض، وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، وبهذا يظهر الكوكب فوق الأفق في الوقت نفسه الذي تغرب فيه الشمس، وعند التقابل يكون الكوكب على بعد 600 مليون كم من الأرض.
وبيّن أن التقابل يعدّ أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريباً في أقرب نقطة في مداره من الأرض، وبهذا يبدو أشد لمعاناً وأكبر حجماً، ويتكرر للمشتري تقريباً مرة كل عام، مشيراً إلى أنه يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض.

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بعد العشاء.. اقتران القمر والمشتري الليلة فوق الأفق الشرقي وإلى جوارهما كوكب زحل
سبق

يظهر القمر في الأفق الشرقي -بمشيئة الله- هذه الليلة من بعد العشاء، وذلك في حالة اقتران مع كوكب المشتري تفصل بينهما 4.6 درجات، تستمر حتى طلوع الفجر.
ويحدث الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما البعض على خط الطول السماوي نفسه، وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، حيث يبعد المشتري عنا 656 مليون كم، بينما يبعد القمر 380 ألف كم.
ويمكن رؤية اقتران الجرمين هذه الليلة، حيث يبدو المشتري بالعين المجردة كنقطة بيضاء لامعة، وفي حال استخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية أقمار جاليليو الأربعة للكوكب والأحزمة الممتدة على استوائه والبقعة الحمراء الكبيرة على سطحه، وإلى جوار الجرمين كوكب زحل طوال فترة الليل.
وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن عام 2021م يشهد أحد عشر اقتراناً بين القمر وكوكب المشتري.
وأشار إلى أن المشتري يقع في 20 أغسطس القادم في وضع التقابل، ويحدث ذلك عندما يكون الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض، وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، وبهذا يظهر الكوكب فوق الأفق في الوقت نفسه الذي تغرب فيه الشمس، وعند التقابل يكون الكوكب على بعد 600 مليون كم من الأرض.
وبيّن أن التقابل يعدّ أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريباً في أقرب نقطة في مداره من الأرض، وبهذا يبدو أشد لمعاناً وأكبر حجماً، ويتكرر للمشتري تقريباً مرة كل عام، مشيراً إلى أنه يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
05:13 PM

بعد العشاء.. اقتران القمر والمشتري الليلة فوق الأفق الشرقي وإلى جوارهما كوكب زحل

يمكن رؤيته بالعين المجردة ويبدو المشتري كنقطة بيضاء لامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يظهر القمر في الأفق الشرقي -بمشيئة الله- هذه الليلة من بعد العشاء، وذلك في حالة اقتران مع كوكب المشتري تفصل بينهما 4.6 درجات، تستمر حتى طلوع الفجر.
ويحدث الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما البعض على خط الطول السماوي نفسه، وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، حيث يبعد المشتري عنا 656 مليون كم، بينما يبعد القمر 380 ألف كم.
ويمكن رؤية اقتران الجرمين هذه الليلة، حيث يبدو المشتري بالعين المجردة كنقطة بيضاء لامعة، وفي حال استخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية أقمار جاليليو الأربعة للكوكب والأحزمة الممتدة على استوائه والبقعة الحمراء الكبيرة على سطحه، وإلى جوار الجرمين كوكب زحل طوال فترة الليل.
وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن عام 2021م يشهد أحد عشر اقتراناً بين القمر وكوكب المشتري.
وأشار إلى أن المشتري يقع في 20 أغسطس القادم في وضع التقابل، ويحدث ذلك عندما يكون الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض، وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، وبهذا يظهر الكوكب فوق الأفق في الوقت نفسه الذي تغرب فيه الشمس، وعند التقابل يكون الكوكب على بعد 600 مليون كم من الأرض.
وبيّن أن التقابل يعدّ أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريباً في أقرب نقطة في مداره من الأرض، وبهذا يبدو أشد لمعاناً وأكبر حجماً، ويتكرر للمشتري تقريباً مرة كل عام، مشيراً إلى أنه يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض.

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