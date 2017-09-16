"التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية

بث وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السعودية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.

وقال "المالكي": ‏وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ‏ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات ‏‎وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.

وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.

وقال "التركي": إن الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" استهدف إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، وتابع أنه تم اعتراض 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى استمرار استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بقدرات إيرانية، وأكد أن المليشيا الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلاً: برنامج "مسام" مستمر في جهوده لنزع الألغام في الداخل اليمني، وتم نزع 1980 لغماً في شهر سبتمبر.

وقال المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن: إنه سيتم عرض كل الأسلحة التي استُخدمت في هجومي بقيق وخريص على الرأي العام.