النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية

بث وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السعودية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.
وقال "المالكي": ‏وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ‏ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات ‏‎وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.

وقال "التركي": إن الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" استهدف إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، وتابع أنه تم اعتراض 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى استمرار استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بقدرات إيرانية، وأكد أن المليشيا الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلاً: برنامج "مسام" مستمر في جهوده لنزع الألغام في الداخل اليمني، وتم نزع 1980 لغماً في شهر سبتمبر.

وقال المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن: إنه سيتم عرض كل الأسلحة التي استُخدمت في هجومي بقيق وخريص على الرأي العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية
سبق

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.
وقال "المالكي": ‏وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ‏ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات ‏‎وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.

وقال "التركي": إن الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" استهدف إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، وتابع أنه تم اعتراض 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى استمرار استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بقدرات إيرانية، وأكد أن المليشيا الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلاً: برنامج "مسام" مستمر في جهوده لنزع الألغام في الداخل اليمني، وتم نزع 1980 لغماً في شهر سبتمبر.

وقال المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن: إنه سيتم عرض كل الأسلحة التي استُخدمت في هجومي بقيق وخريص على الرأي العام.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:43 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:50 PM

"التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية

بث وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
72
45,142

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.
وقال "المالكي": ‏وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ‏ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات ‏‎وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.

وقال "التركي": إن الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" استهدف إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، وتابع أنه تم اعتراض 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى استمرار استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بقدرات إيرانية، وأكد أن المليشيا الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلاً: برنامج "مسام" مستمر في جهوده لنزع الألغام في الداخل اليمني، وتم نزع 1980 لغماً في شهر سبتمبر.

وقال المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن: إنه سيتم عرض كل الأسلحة التي استُخدمت في هجومي بقيق وخريص على الرأي العام.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,342

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة