وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة، وتعافي 10672 حالة.

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6 وفيات، و179 حالة تعافٍ.

السودان يسجّل 281 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات و179 حالة تعافٍ وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-04 سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6 وفيات، و179 حالة تعافٍ. وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة، وتعافي 10672 حالة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:45 PM

السودان يسجّل 281 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات و179 حالة تعافٍ ارتفاع عدد الإصابات إلى 18353 والضحايا 1271 وشفاء 10672





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سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6 وفيات، و179 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة، وتعافي 10672 حالة.