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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

السودان يسجّل 281 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات و179 حالة تعافٍ

ارتفاع عدد الإصابات إلى 18353 والضحايا 1271 وشفاء 10672

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6 وفيات، و179 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة، وتعافي 10672 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان يسجّل 281 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات و179 حالة تعافٍ
سبق

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6 وفيات، و179 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة، وتعافي 10672 حالة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
01:45 PM

السودان يسجّل 281 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات و179 حالة تعافٍ

ارتفاع عدد الإصابات إلى 18353 والضحايا 1271 وشفاء 10672

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6 وفيات، و179 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة، وتعافي 10672 حالة.

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