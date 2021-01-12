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العُمري: مشروع "ذا لاين" سيجذب المواهب وينوّع مصادر الدخل لبلادنا

قال: مرحلة نوعية من منظومة رؤية 2030 لتحفيز المبتكرين

أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن المشروع العملاق "ذا لاين"، الذي أطلقه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منطقة نيوم، يهدف إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لإيجاد اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال العُمري؛ مشروع "ذا لاين" الذي قدّمه ‫سمو ولي العهد كمرحلة نوعية من منظومة رؤية 2030 ترتكز على تحفيز العقول لمزيد من التفكير العلمي للإنسان السعودي المبتكر، وإعداد البنى التحتية المتطورة، القادرة على التعامل مع المستقبل بثقة، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر.

ويعكس رؤية سمو سيدي ‫#ولي_العهد -حفظه الله- لمدن المستقبل، والاهتمام بحياة الإنسان، وابتكار مفاهيم جديدة للتطوير الحضري؛ ليمنح الوطن وأبناءه فرص العمل والاستثمار والابتكار، والفخر بالمنجزات للمنافسة عالمياً وكنموذج متفرد في إنشاء المدن والمجتمعات الحضرية، سيكون محورها الإنسان ومقوماتها اعتمادها بالكامل على الطاقة النظيفة والتوازن الكامل بين بيئة الأعمال وجودة الحياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العُمري: مشروع "ذا لاين" سيجذب المواهب وينوّع مصادر الدخل لبلادنا
سبق

أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن المشروع العملاق "ذا لاين"، الذي أطلقه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منطقة نيوم، يهدف إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لإيجاد اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال العُمري؛ مشروع "ذا لاين" الذي قدّمه ‫سمو ولي العهد كمرحلة نوعية من منظومة رؤية 2030 ترتكز على تحفيز العقول لمزيد من التفكير العلمي للإنسان السعودي المبتكر، وإعداد البنى التحتية المتطورة، القادرة على التعامل مع المستقبل بثقة، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر.

ويعكس رؤية سمو سيدي ‫#ولي_العهد -حفظه الله- لمدن المستقبل، والاهتمام بحياة الإنسان، وابتكار مفاهيم جديدة للتطوير الحضري؛ ليمنح الوطن وأبناءه فرص العمل والاستثمار والابتكار، والفخر بالمنجزات للمنافسة عالمياً وكنموذج متفرد في إنشاء المدن والمجتمعات الحضرية، سيكون محورها الإنسان ومقوماتها اعتمادها بالكامل على الطاقة النظيفة والتوازن الكامل بين بيئة الأعمال وجودة الحياة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:32 PM

العُمري: مشروع "ذا لاين" سيجذب المواهب وينوّع مصادر الدخل لبلادنا

قال: مرحلة نوعية من منظومة رؤية 2030 لتحفيز المبتكرين

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نواف الغضوري - تبوك
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أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن المشروع العملاق "ذا لاين"، الذي أطلقه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منطقة نيوم، يهدف إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لإيجاد اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال العُمري؛ مشروع "ذا لاين" الذي قدّمه ‫سمو ولي العهد كمرحلة نوعية من منظومة رؤية 2030 ترتكز على تحفيز العقول لمزيد من التفكير العلمي للإنسان السعودي المبتكر، وإعداد البنى التحتية المتطورة، القادرة على التعامل مع المستقبل بثقة، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر.

ويعكس رؤية سمو سيدي ‫#ولي_العهد -حفظه الله- لمدن المستقبل، والاهتمام بحياة الإنسان، وابتكار مفاهيم جديدة للتطوير الحضري؛ ليمنح الوطن وأبناءه فرص العمل والاستثمار والابتكار، والفخر بالمنجزات للمنافسة عالمياً وكنموذج متفرد في إنشاء المدن والمجتمعات الحضرية، سيكون محورها الإنسان ومقوماتها اعتمادها بالكامل على الطاقة النظيفة والتوازن الكامل بين بيئة الأعمال وجودة الحياة.

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