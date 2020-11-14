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"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكة.. تعميم باستمرار بروتوكولات "كورونا" وتراجع "تعافي الـ50%" أسبوعين

توجيه لمستشفيات العاصمة المقدسة وتأكيد على جولات العنايات الحرجة اليومية

وجه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مستشفيات العاصمة المقدسة، بالاستمرار في تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتراجع في تطبيق خطة التعافي بنسبة 50% لمدة أسبوعين.

وتضمن التعميم الذي تم توجيهه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي وحراء ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى ابن سيناء وخليص والكامل وأجياد؛ تقليل نسبة إشغال العمليات الجراحية الروتينية بنسبة 50% باستثناء حالات إنقاذ الحياة وحالات إنقاذ الأعضاء وحالات الأورام؛ وتخفيض العمليات الجراحية الروتينية العالية الخطورة إلى الحد الأدنى؛ وذلك لتقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة لمدة أسبوعين.

كما تضمن التعميم؛ التقليل من الزيارات الفعلية بنسبة 50% والتشجيع على زيادة العيادات الافتراضية ، والتأكيد على التزام المديرين التنفيذيين الطبيين بالجولات اليومية للعنايات الحرجة وذلك لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول والخروج، إلى جانب تعليق جميع طلبات الإجازات الخارجية، والتقيد باتباع جميع تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.

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مكة.. تعميم باستمرار بروتوكولات "كورونا" وتراجع "تعافي الـ50%" أسبوعين
سبق

وجه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مستشفيات العاصمة المقدسة، بالاستمرار في تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتراجع في تطبيق خطة التعافي بنسبة 50% لمدة أسبوعين.

وتضمن التعميم الذي تم توجيهه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي وحراء ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى ابن سيناء وخليص والكامل وأجياد؛ تقليل نسبة إشغال العمليات الجراحية الروتينية بنسبة 50% باستثناء حالات إنقاذ الحياة وحالات إنقاذ الأعضاء وحالات الأورام؛ وتخفيض العمليات الجراحية الروتينية العالية الخطورة إلى الحد الأدنى؛ وذلك لتقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة لمدة أسبوعين.

كما تضمن التعميم؛ التقليل من الزيارات الفعلية بنسبة 50% والتشجيع على زيادة العيادات الافتراضية ، والتأكيد على التزام المديرين التنفيذيين الطبيين بالجولات اليومية للعنايات الحرجة وذلك لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول والخروج، إلى جانب تعليق جميع طلبات الإجازات الخارجية، والتقيد باتباع جميع تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:36 PM

مكة.. تعميم باستمرار بروتوكولات "كورونا" وتراجع "تعافي الـ50%" أسبوعين

توجيه لمستشفيات العاصمة المقدسة وتأكيد على جولات العنايات الحرجة اليومية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مستشفيات العاصمة المقدسة، بالاستمرار في تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتراجع في تطبيق خطة التعافي بنسبة 50% لمدة أسبوعين.

وتضمن التعميم الذي تم توجيهه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي وحراء ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى ابن سيناء وخليص والكامل وأجياد؛ تقليل نسبة إشغال العمليات الجراحية الروتينية بنسبة 50% باستثناء حالات إنقاذ الحياة وحالات إنقاذ الأعضاء وحالات الأورام؛ وتخفيض العمليات الجراحية الروتينية العالية الخطورة إلى الحد الأدنى؛ وذلك لتقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة لمدة أسبوعين.

كما تضمن التعميم؛ التقليل من الزيارات الفعلية بنسبة 50% والتشجيع على زيادة العيادات الافتراضية ، والتأكيد على التزام المديرين التنفيذيين الطبيين بالجولات اليومية للعنايات الحرجة وذلك لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول والخروج، إلى جانب تعليق جميع طلبات الإجازات الخارجية، والتقيد باتباع جميع تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.

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