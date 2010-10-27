للشهر الخامس على التوالي.. أرباح القطاع الصناعي في الصين ترتفع 10%

الإحصاء الصيني: بعد ارتفاعها 19.1 في المائة سنويا خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة اليوم، استمرار ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي، وفقا لـ"الألمانية".

وذكر مكتب الإحصاء أن أرباح القطاع الصناعي ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 10.1 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 19.1 في المائة سنوياً خلال أغسطس الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى تراجع أسعار الجملة (تسليم بوابة المصنع) وارتفاع أسعار الخامات، باعتبارها سبباً رئيساً وراء تراجع وتيرة نمو الأرباح.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.