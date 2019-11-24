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أول نظام دفاع بشري.. "ناسا" تبدأ مهمة حماية الأرض من "الكابوس"

في سابقةٍ يغيّر فيها البشر ديناميكيات النظام الشمسي بصورة يمكن قياسها

في خطوةٍ تؤسس لأول نظام دفاع بشري ضد الأجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مركبةً صوب الفضاء ليل الثلاثاء الأربعاء، من ولاية كاليفورنيا، في مهمة تجريبية تسعى لتغيير مسار كويكب.

وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت "ناسا" عليها اسم "دارت" الساعة 10:21 مساء بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء (06:21 بتوقيت غرينتش الأربعاء) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بُعد حوالى 240 كيلومترًا شمال غرب لوس أنجلوس، وفق "رويترز".

ونشرت "ناسا" شريط فيديو يُظهر انطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة، وكُتبت مع الفيديو عبارة: "كويكب (Dimorphos) نحن قادمون إليك".

وانطلقت المركبة "دارت" على متن صاروخ من طراز "فالكون9" مملوك لشركة "سبيس إكس".

وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة على قناة "ناسا" التلفزيونية.

وستكون المركبة الفضائية على موعد مع اختبار حاسم في سبتمبر 2022، عندما تصل إلى وجهتها "كويكب (Dimorphos)، وهو أحد الكويكبات الموجودة قرب كوكب الأرض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن (Dimorphos) هو قمر صغير يدور قرب كويكب لا يبعد كثيرًا عن كوكب الأرض.

وستكون هذه أول مهمة لوكالة تستخدم فيها تكنولوجيا للدفاع عن كوكب الأرض ضد أجسام غريبة، كما ستكون أول مرة يغير فيها البشر ديناميكيات النظام الشمسي، بصورة يمكن قياسها.

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أول نظام دفاع بشري.. "ناسا" تبدأ مهمة حماية الأرض من "الكابوس"
سبق

في خطوةٍ تؤسس لأول نظام دفاع بشري ضد الأجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مركبةً صوب الفضاء ليل الثلاثاء الأربعاء، من ولاية كاليفورنيا، في مهمة تجريبية تسعى لتغيير مسار كويكب.

وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت "ناسا" عليها اسم "دارت" الساعة 10:21 مساء بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء (06:21 بتوقيت غرينتش الأربعاء) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بُعد حوالى 240 كيلومترًا شمال غرب لوس أنجلوس، وفق "رويترز".

ونشرت "ناسا" شريط فيديو يُظهر انطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة، وكُتبت مع الفيديو عبارة: "كويكب (Dimorphos) نحن قادمون إليك".

وانطلقت المركبة "دارت" على متن صاروخ من طراز "فالكون9" مملوك لشركة "سبيس إكس".

وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة على قناة "ناسا" التلفزيونية.

وستكون المركبة الفضائية على موعد مع اختبار حاسم في سبتمبر 2022، عندما تصل إلى وجهتها "كويكب (Dimorphos)، وهو أحد الكويكبات الموجودة قرب كوكب الأرض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن (Dimorphos) هو قمر صغير يدور قرب كويكب لا يبعد كثيرًا عن كوكب الأرض.

وستكون هذه أول مهمة لوكالة تستخدم فيها تكنولوجيا للدفاع عن كوكب الأرض ضد أجسام غريبة، كما ستكون أول مرة يغير فيها البشر ديناميكيات النظام الشمسي، بصورة يمكن قياسها.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:05 AM

أول نظام دفاع بشري.. "ناسا" تبدأ مهمة حماية الأرض من "الكابوس"

في سابقةٍ يغيّر فيها البشر ديناميكيات النظام الشمسي بصورة يمكن قياسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوةٍ تؤسس لأول نظام دفاع بشري ضد الأجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مركبةً صوب الفضاء ليل الثلاثاء الأربعاء، من ولاية كاليفورنيا، في مهمة تجريبية تسعى لتغيير مسار كويكب.

وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت "ناسا" عليها اسم "دارت" الساعة 10:21 مساء بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء (06:21 بتوقيت غرينتش الأربعاء) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بُعد حوالى 240 كيلومترًا شمال غرب لوس أنجلوس، وفق "رويترز".

ونشرت "ناسا" شريط فيديو يُظهر انطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة، وكُتبت مع الفيديو عبارة: "كويكب (Dimorphos) نحن قادمون إليك".

وانطلقت المركبة "دارت" على متن صاروخ من طراز "فالكون9" مملوك لشركة "سبيس إكس".

وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة على قناة "ناسا" التلفزيونية.

وستكون المركبة الفضائية على موعد مع اختبار حاسم في سبتمبر 2022، عندما تصل إلى وجهتها "كويكب (Dimorphos)، وهو أحد الكويكبات الموجودة قرب كوكب الأرض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن (Dimorphos) هو قمر صغير يدور قرب كويكب لا يبعد كثيرًا عن كوكب الأرض.

وستكون هذه أول مهمة لوكالة تستخدم فيها تكنولوجيا للدفاع عن كوكب الأرض ضد أجسام غريبة، كما ستكون أول مرة يغير فيها البشر ديناميكيات النظام الشمسي، بصورة يمكن قياسها.

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