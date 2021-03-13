مجموعة سليمان الحبيب توفر لقاحات "كورونا" عبر مستشفياتها كافة بالمملكة

انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية والتسجيل عبر "صحتي"

انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ودورها الطليعي في تقديم الرعاية الصحية، أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية توفير لقاحات "كوفيد 19" في مستشفياتها كافة بالمملكة، للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكّدت المجموعة أنها قامت بتجهيز مراكز متكاملة ومجهّزة، وفق الاشتراطات التي حدّدتها وزارة الصحة، وبدأت بتقديم الخدمة فعلياً في مستشفياتها مجاناً، وأعلنت أن التسجيل للحصول على اللقاح للمواطنين والمقيمين سيكون بحجز المواعيد عبر تطبيق "صحتي".

تأتي هذه الخطوة مساهمة من المجموعة في حملة وزارة الصحة لمحاصرة "كوفيد 19"، وتحصين كل شرائح المجتمع وصولاً إلى السيطرة الكاملة على الجائحة، وتحقيق الأمن الصحي المجتمعي في أسرع وقت ممكن.

وجاء اختيار المجموعة لتقديم هذه الخدمة لقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، التي جعلتها أحد أفضل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، إضافة إلى انتشارها الجغرافي في عديد من مناطق المملكة بمستشفيات تتوافر فيها المعايير كافة التي تجعلها قادرة على تقديم الخدمة بأفضل صورة.

وأسهمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بفعالية كبيرة في تنفيذ خطط وزارة الصحة الخاصة بمجابهة فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة على المستويات كافة، حيث قدمت الرعاية الصحية للمصابين عبر مستشفياتها كافة، ووظفت سعتها التنويمية الكبيرة في العناية المركزة للحالات الحرجة، إضافة إلى أنها أسهمت وبشكل مؤثر في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، وأسهبت في نشر رسائل ترسخ لثقافة الوقاية من الفيروس واستهدفت به كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين كل حسب لغته، ولعبت كذلك دوراً فعالاً في محاصرة الشائعات وتطمين المجتمع بنشر المعلومات الصحية الصحيحة، عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مختلف وسائل الإعلام.

والتزمت بشكل صارم بالاشتراطات كافة التي وضعتها وزارة الصحة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، لحماية المرضى والمراجعين والكوادر الطبية في المستشفيات.