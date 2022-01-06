شهد اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح، المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية. وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تستعرض الفرديات المشاركة في الشوط، أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات، بعد غد السبت لتتويج الفائزات. وقالت المشاركة منيرة الدوسري: "جاءت مشاركتي في هذه السنة ضمن الشوط المخصص للنساء بهدف إظهار ما تحظى به المرأة السعودية من دعم لا محدود في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم وتطور المجتمع، وكذلك في تأصيل تراث الإبل والمحافظة عليه. وعن الفردية المشاركة بها أوضحت منيرة أنها مفرودة من فئة الوضح باتلية، أهداها إليها والد زوجها زريب المصارير؛ ما شجعها على دخول المنافسات.

مهرجان المؤسس.. 33 سيدة يتنافسن في شوط النساء المفتوح عمر السبيعي سبق 2022-01-06 شهد اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح، المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية.



وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تستعرض الفرديات المشاركة في الشوط، أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات، بعد غد السبت لتتويج الفائزات.



وقالت المشاركة منيرة الدوسري: "جاءت مشاركتي في هذه السنة ضمن الشوط المخصص للنساء بهدف إظهار ما تحظى به المرأة السعودية من دعم لا محدود في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم وتطور المجتمع، وكذلك في تأصيل تراث الإبل والمحافظة عليه.



وعن الفردية المشاركة بها أوضحت منيرة أنها مفرودة من فئة الوضح باتلية، أهداها إليها والد زوجها زريب المصارير؛ ما شجعها على دخول المنافسات.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 07:21 PM

مهرجان المؤسس.. 33 سيدة يتنافسن في شوط النساء المفتوح المسابقة المستحدثة ضمن النسخة السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية





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شهد اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح، المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية.



وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تستعرض الفرديات المشاركة في الشوط، أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات، بعد غد السبت لتتويج الفائزات.



وقالت المشاركة منيرة الدوسري: "جاءت مشاركتي في هذه السنة ضمن الشوط المخصص للنساء بهدف إظهار ما تحظى به المرأة السعودية من دعم لا محدود في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم وتطور المجتمع، وكذلك في تأصيل تراث الإبل والمحافظة عليه.



وعن الفردية المشاركة بها أوضحت منيرة أنها مفرودة من فئة الوضح باتلية، أهداها إليها والد زوجها زريب المصارير؛ ما شجعها على دخول المنافسات.