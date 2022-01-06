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مهرجان المؤسس.. 33 سيدة يتنافسن في شوط النساء المفتوح

المسابقة المستحدثة ضمن النسخة السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية

شهد اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح، المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية.

وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تستعرض الفرديات المشاركة في الشوط، أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات، بعد غد السبت لتتويج الفائزات.

وقالت المشاركة منيرة الدوسري: "جاءت مشاركتي في هذه السنة ضمن الشوط المخصص للنساء بهدف إظهار ما تحظى به المرأة السعودية من دعم لا محدود في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم وتطور المجتمع، وكذلك في تأصيل تراث الإبل والمحافظة عليه.

وعن الفردية المشاركة بها أوضحت منيرة أنها مفرودة من فئة الوضح باتلية، أهداها إليها والد زوجها زريب المصارير؛ ما شجعها على دخول المنافسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان المؤسس.. 33 سيدة يتنافسن في شوط النساء المفتوح
سبق

شهد اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح، المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية.

وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تستعرض الفرديات المشاركة في الشوط، أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات، بعد غد السبت لتتويج الفائزات.

وقالت المشاركة منيرة الدوسري: "جاءت مشاركتي في هذه السنة ضمن الشوط المخصص للنساء بهدف إظهار ما تحظى به المرأة السعودية من دعم لا محدود في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم وتطور المجتمع، وكذلك في تأصيل تراث الإبل والمحافظة عليه.

وعن الفردية المشاركة بها أوضحت منيرة أنها مفرودة من فئة الوضح باتلية، أهداها إليها والد زوجها زريب المصارير؛ ما شجعها على دخول المنافسات.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
07:21 PM

مهرجان المؤسس.. 33 سيدة يتنافسن في شوط النساء المفتوح

المسابقة المستحدثة ضمن النسخة السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية

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عمر السبيعي - الرياض
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شهد اليوم دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح، المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية.

وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير، على أن تستعرض الفرديات المشاركة في الشوط، أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات، بعد غد السبت لتتويج الفائزات.

وقالت المشاركة منيرة الدوسري: "جاءت مشاركتي في هذه السنة ضمن الشوط المخصص للنساء بهدف إظهار ما تحظى به المرأة السعودية من دعم لا محدود في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم وتطور المجتمع، وكذلك في تأصيل تراث الإبل والمحافظة عليه.

وعن الفردية المشاركة بها أوضحت منيرة أنها مفرودة من فئة الوضح باتلية، أهداها إليها والد زوجها زريب المصارير؛ ما شجعها على دخول المنافسات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

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