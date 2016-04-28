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احتضنته صالة نادي الهلال.. نجاح كبير لمهرجان جمعية "إخاء"

نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

‬استضافت صالة نادي الهلال مهرجان المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الذي نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، برعاية ودعم من مجموعة القاسم.

وقد شهد المهرجان توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ومجموعة القاسم، ومثل الاتحاد عضو مجلس الإدارة سعد الرويس ومثل مجموعة القاسم فهد محمد القاسم.

وكرّم الاتحاد السعودي مجموعة القاسم ونادي الهلال وجمعية "إخاء"، كما كرّم ممثل جمعية إخاء أحمد الجماز كلاً من اتحاد الطائرة ونادي الهلال ومجموعة القاسم، كما تم تكريم المشاركين في المهرجان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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احتضنته صالة نادي الهلال.. نجاح كبير لمهرجان جمعية "إخاء"
سبق

‬استضافت صالة نادي الهلال مهرجان المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الذي نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، برعاية ودعم من مجموعة القاسم.

وقد شهد المهرجان توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ومجموعة القاسم، ومثل الاتحاد عضو مجلس الإدارة سعد الرويس ومثل مجموعة القاسم فهد محمد القاسم.

وكرّم الاتحاد السعودي مجموعة القاسم ونادي الهلال وجمعية "إخاء"، كما كرّم ممثل جمعية إخاء أحمد الجماز كلاً من اتحاد الطائرة ونادي الهلال ومجموعة القاسم، كما تم تكريم المشاركين في المهرجان.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:24 PM

احتضنته صالة نادي الهلال.. نجاح كبير لمهرجان جمعية "إخاء"

نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬استضافت صالة نادي الهلال مهرجان المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الذي نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، برعاية ودعم من مجموعة القاسم.

وقد شهد المهرجان توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ومجموعة القاسم، ومثل الاتحاد عضو مجلس الإدارة سعد الرويس ومثل مجموعة القاسم فهد محمد القاسم.

وكرّم الاتحاد السعودي مجموعة القاسم ونادي الهلال وجمعية "إخاء"، كما كرّم ممثل جمعية إخاء أحمد الجماز كلاً من اتحاد الطائرة ونادي الهلال ومجموعة القاسم، كما تم تكريم المشاركين في المهرجان.

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