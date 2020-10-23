حرس الحدود يطيح بمواطن حاول تهريب (180) كجم قات مخدر بجازان

تم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرِّب والكمية المضبوطة

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن؛ حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجرامًا، كانت مخفية في مركبته.

وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرِّب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.