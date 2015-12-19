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صدمة لعشاق سيارات تويوتا الجديدة بعد حرمانهم تقنية رئيسة في سياراتهم

سيكون لزاماً عليهم تحميل تطبيق "تويوتا" على هاتفك للاستفادة منها

أُصيب عدد من عشاق سيارات تويوتا بصدمة، بعدما تم تأكيد حرمان معظمهم تقنية رئيسة في الإصدارات الجديدة لسيارات تويوتا.

وأوضح موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن سيارات تويوتا الجديدة لن تشتمل على زر بدء التشغيل عن بُعد في مفاتيحها، والمتوافر في طرازات عديدة وأنواع مختلفة من السيارات.

ولكن شركة "تويوتا" اليابانية طمأنت مستخدمي سياراتها الجديدة بأنها تتيح تلك الخدمة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتلك السيارات، وذلك حماية له وفقاً لبيانها.

ورغم أن تلك الخدمة متوافرة في أنواع سيارات تويوتا بدءاً من 2018 حتى 2020، إلا أن الإصدارات الجديدة لن يكون الزر موجوداً في مفتاح السيارة، وسيكون لزاماً عليك تحميل تطبيق "تويوتا" على هاتفك للاستفادة منها.

ولكن الأزمة الثانية، التي قد تصيب مستخدمي تويوتا بالانزعاج، هي تلك الخدمة على التطبيق ليست مجانية، وستتطلب منهم دفع تكاليف سنوية، ليست بالباهظة، لكنها في السابق كانت مجانية.

وسيكلف الحصول على تلك الخدمة على تطبيق "تويوتا" نحو 80 دولاراً سنوياً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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صدمة لعشاق سيارات تويوتا الجديدة بعد حرمانهم تقنية رئيسة في سياراتهم
سبق

أُصيب عدد من عشاق سيارات تويوتا بصدمة، بعدما تم تأكيد حرمان معظمهم تقنية رئيسة في الإصدارات الجديدة لسيارات تويوتا.

وأوضح موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن سيارات تويوتا الجديدة لن تشتمل على زر بدء التشغيل عن بُعد في مفاتيحها، والمتوافر في طرازات عديدة وأنواع مختلفة من السيارات.

ولكن شركة "تويوتا" اليابانية طمأنت مستخدمي سياراتها الجديدة بأنها تتيح تلك الخدمة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتلك السيارات، وذلك حماية له وفقاً لبيانها.

ورغم أن تلك الخدمة متوافرة في أنواع سيارات تويوتا بدءاً من 2018 حتى 2020، إلا أن الإصدارات الجديدة لن يكون الزر موجوداً في مفتاح السيارة، وسيكون لزاماً عليك تحميل تطبيق "تويوتا" على هاتفك للاستفادة منها.

ولكن الأزمة الثانية، التي قد تصيب مستخدمي تويوتا بالانزعاج، هي تلك الخدمة على التطبيق ليست مجانية، وستتطلب منهم دفع تكاليف سنوية، ليست بالباهظة، لكنها في السابق كانت مجانية.

وسيكلف الحصول على تلك الخدمة على تطبيق "تويوتا" نحو 80 دولاراً سنوياً.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:57 AM

صدمة لعشاق سيارات تويوتا الجديدة بعد حرمانهم تقنية رئيسة في سياراتهم

سيكون لزاماً عليهم تحميل تطبيق "تويوتا" على هاتفك للاستفادة منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أُصيب عدد من عشاق سيارات تويوتا بصدمة، بعدما تم تأكيد حرمان معظمهم تقنية رئيسة في الإصدارات الجديدة لسيارات تويوتا.

وأوضح موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن سيارات تويوتا الجديدة لن تشتمل على زر بدء التشغيل عن بُعد في مفاتيحها، والمتوافر في طرازات عديدة وأنواع مختلفة من السيارات.

ولكن شركة "تويوتا" اليابانية طمأنت مستخدمي سياراتها الجديدة بأنها تتيح تلك الخدمة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتلك السيارات، وذلك حماية له وفقاً لبيانها.

ورغم أن تلك الخدمة متوافرة في أنواع سيارات تويوتا بدءاً من 2018 حتى 2020، إلا أن الإصدارات الجديدة لن يكون الزر موجوداً في مفتاح السيارة، وسيكون لزاماً عليك تحميل تطبيق "تويوتا" على هاتفك للاستفادة منها.

ولكن الأزمة الثانية، التي قد تصيب مستخدمي تويوتا بالانزعاج، هي تلك الخدمة على التطبيق ليست مجانية، وستتطلب منهم دفع تكاليف سنوية، ليست بالباهظة، لكنها في السابق كانت مجانية.

وسيكلف الحصول على تلك الخدمة على تطبيق "تويوتا" نحو 80 دولاراً سنوياً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,656
201,250 سيارة ..

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12,839
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