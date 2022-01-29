تحسبًا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية؛ أُلغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة اليوم. ويتوقع أن تضرب العاصفة مناطق: نيو إنغلند وشمال شرق البلاد، بما في ذلك مدينتا نيويورك وبوسطن. وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سم في المدينة، مؤكدًا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة. وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة؛ وفقًا لـ"الفرنسية". وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنغلند؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن. وأعلن حاكما نيويورك ونيوجرزي حالة الطوارئ، بينما أعلنت رئيسة بلدية بوسطن ميشال وو حالة طوارئ مرتبطة بالثلوج في مدينتها. وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان: "ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتجنبوا السفر غير الضروري". وقال مركز الأرصاد الجوية: إن العاصفة التي يتوقع أن تشتد بسرعة خلال الساعات الـ24 المقبلة ستؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

خوفًا من عاصفة شديدة وثلوج.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أمريكا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-29 تحسبًا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية؛ أُلغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة اليوم.



ويتوقع أن تضرب العاصفة مناطق: نيو إنغلند وشمال شرق البلاد، بما في ذلك مدينتا نيويورك وبوسطن.



وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سم في المدينة، مؤكدًا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.



وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة؛ وفقًا لـ"الفرنسية".



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنغلند؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.



وأعلن حاكما نيويورك ونيوجرزي حالة الطوارئ، بينما أعلنت رئيسة بلدية بوسطن ميشال وو حالة طوارئ مرتبطة بالثلوج في مدينتها.



وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان: "ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتجنبوا السفر غير الضروري".



وقال مركز الأرصاد الجوية: إن العاصفة التي يتوقع أن تشتد بسرعة خلال الساعات الـ24 المقبلة ستؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 11:14 AM

اخر تعديل 29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 04:25 PM

خوفًا من عاصفة شديدة وثلوج.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أمريكا الأرصاد الجوية تحذر من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض المناطق





A A A





1 مشاركة

تحسبًا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية؛ أُلغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة اليوم.



ويتوقع أن تضرب العاصفة مناطق: نيو إنغلند وشمال شرق البلاد، بما في ذلك مدينتا نيويورك وبوسطن.



وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سم في المدينة، مؤكدًا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.



وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة؛ وفقًا لـ"الفرنسية".



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنغلند؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.



وأعلن حاكما نيويورك ونيوجرزي حالة الطوارئ، بينما أعلنت رئيسة بلدية بوسطن ميشال وو حالة طوارئ مرتبطة بالثلوج في مدينتها.



وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان: "ابقوا في منازلكم الليلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتجنبوا السفر غير الضروري".



وقال مركز الأرصاد الجوية: إن العاصفة التي يتوقع أن تشتد بسرعة خلال الساعات الـ24 المقبلة ستؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.