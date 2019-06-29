"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجدًا في 4 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 143 يومًا، 1711 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي ثمانية مساجد بمنطقة عسير، وستة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.