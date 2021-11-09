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في أولى مشاركاتها بموسم الرياض.. وزارة الثقافة تنظّم فعالية "سيرك دي سوليه"

في منطقة بوليفارد أرينا ويستمر لـ30 يوماً بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً

دشّنت وزارة الثقافة، اليوم، باكورة فعالياتها في موسم الرياض 2021، المتمثلة في فعالية "سيرك دي سوليه" الذي ستنطلق غداً في منطقة بوليفارد أرينا، ويستمر لـ30 يوماً، بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بقطاع الفنون الأدائية وتطويره واستقطاب أشهر العروض العالمية.

ويقدم السيرك العالمي "سيرك دي سوليه" المشهور باستعراضاته المميزة، عرض (ميسي 10) ويعدّ أول عرض للسيرك يحكي قصة واقعية بعرض سيركي خيالي، حيث سيقدم عرضاً واحداً من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8 م إلى 10م، وعرضين في يومي الخميس والجمعة الأول من الساعة 6 م إلى 8 م، والثاني من الساعة 10م إلى 12صباحاً، ويمكن لجميع الراغبين بالحضور شراء التذاكر من خلال الرابط الإلكتروني: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/849/cirque-du-soleil-messi-10/30011000b3b743d4bac9.

وتهدف مشاركة الوزارة بهيئاتها الثقافية الإحدى عشرة في موسم الرياض 2021، إلى تعزيز حضور الثقافة في المجتمع، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي، بباقة من الفعاليات المتنوعة التي تغطي كل المجالات الثقافية التي ينشط فيها المبدعون والمبدعات في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أولى مشاركاتها بموسم الرياض.. وزارة الثقافة تنظّم فعالية "سيرك دي سوليه"
سبق

دشّنت وزارة الثقافة، اليوم، باكورة فعالياتها في موسم الرياض 2021، المتمثلة في فعالية "سيرك دي سوليه" الذي ستنطلق غداً في منطقة بوليفارد أرينا، ويستمر لـ30 يوماً، بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بقطاع الفنون الأدائية وتطويره واستقطاب أشهر العروض العالمية.

ويقدم السيرك العالمي "سيرك دي سوليه" المشهور باستعراضاته المميزة، عرض (ميسي 10) ويعدّ أول عرض للسيرك يحكي قصة واقعية بعرض سيركي خيالي، حيث سيقدم عرضاً واحداً من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8 م إلى 10م، وعرضين في يومي الخميس والجمعة الأول من الساعة 6 م إلى 8 م، والثاني من الساعة 10م إلى 12صباحاً، ويمكن لجميع الراغبين بالحضور شراء التذاكر من خلال الرابط الإلكتروني: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/849/cirque-du-soleil-messi-10/30011000b3b743d4bac9.

وتهدف مشاركة الوزارة بهيئاتها الثقافية الإحدى عشرة في موسم الرياض 2021، إلى تعزيز حضور الثقافة في المجتمع، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي، بباقة من الفعاليات المتنوعة التي تغطي كل المجالات الثقافية التي ينشط فيها المبدعون والمبدعات في المملكة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
02:43 PM

في أولى مشاركاتها بموسم الرياض.. وزارة الثقافة تنظّم فعالية "سيرك دي سوليه"

في منطقة بوليفارد أرينا ويستمر لـ30 يوماً بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنت وزارة الثقافة، اليوم، باكورة فعالياتها في موسم الرياض 2021، المتمثلة في فعالية "سيرك دي سوليه" الذي ستنطلق غداً في منطقة بوليفارد أرينا، ويستمر لـ30 يوماً، بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بقطاع الفنون الأدائية وتطويره واستقطاب أشهر العروض العالمية.

ويقدم السيرك العالمي "سيرك دي سوليه" المشهور باستعراضاته المميزة، عرض (ميسي 10) ويعدّ أول عرض للسيرك يحكي قصة واقعية بعرض سيركي خيالي، حيث سيقدم عرضاً واحداً من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8 م إلى 10م، وعرضين في يومي الخميس والجمعة الأول من الساعة 6 م إلى 8 م، والثاني من الساعة 10م إلى 12صباحاً، ويمكن لجميع الراغبين بالحضور شراء التذاكر من خلال الرابط الإلكتروني: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/849/cirque-du-soleil-messi-10/30011000b3b743d4bac9.

وتهدف مشاركة الوزارة بهيئاتها الثقافية الإحدى عشرة في موسم الرياض 2021، إلى تعزيز حضور الثقافة في المجتمع، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي، بباقة من الفعاليات المتنوعة التي تغطي كل المجالات الثقافية التي ينشط فيها المبدعون والمبدعات في المملكة.

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