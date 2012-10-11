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20 دولة تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي في الرياض

بحضور 350 عارضًا وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا

يمثل معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، التي انطلقت اليوم الجمعة، محطةً أساسيةً يقف عندها سكان المملكة والمقيمون فيها وسياحها وزائروها؛ للتعرف على تراث أهل الجزيرة العربية وموروثهم العريق.

ونظرًا لما كانت تشكّله هواية الصقور من مكانةٍ كبيرةٍ عند العرب، ولما ترمز إليه كمدعاة للفخر والاعتزاز؛ تأتي هذه النسخة مجسّدة تراث المملكة بمختلف أركانه؛ حيث تحاكي الخيمة التراثية (بيت الشعر) التي توسّطت المعرض ركنًا بارزًا من حياة الجزيرة العربية، بمقتنياتها وطريقة جلوس الزوار، تاريخ المنطقة وكيف كان الصيادون يستخدمونها أثناء تنقلهم للبحث عن صيدهم؛ ففي أوقات الراحة يجلسون فيها ويتسامرون ويتبادلون الأحاديث والأشعار.

فيما يعرّف قسم أدوات التخييم والرحلات البرية، الأحفاد بزمن الأجداد؛ وما استخدموه من أدوات ووسائل ساعدتهم في التأقلم والحياة خلال تلك الفترة، عاكسًا صورة تاريخية بطريقة عصرية دمجت بين عراقة وتراث شعب ومنطقة ونهضة أمة تسلّحت بالعلم والمعرفة.

ويجد الزائر كل ما يتعلق بالصقور وهواية الصيد والأدوات التي تستخدم خلال القنص؛ ليكون المعرض متجاوزًا للتطلعات، وملبِّيًا لتوقعات زواره ومنتظريه ومحبّي الصيد والصقور.

يذكر أن معرض الصقور يقام على مساحة 36 ألف متر مربع بالقرب من واجهة الرياض، ويشهد حضورًا دوليًّا لأكثر من 20 دولة، ومشاركة 350 عارضًا، وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا؛ منها قسم المستلزمات البيطرية، وقسم مستلزمات الصقور، وقسم أدوات الرحلات البرية للتخييم، وقسم عارضي الصقور، وقسم الأسلحة النارية والهوائية، وقسم عرض السيارات المعدّلة، وقسم الفنون التشكيلية، وقسم الرماية بالسهام.

الرياض معرض الصقور والصيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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20 دولة تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي في الرياض
سبق

يمثل معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، التي انطلقت اليوم الجمعة، محطةً أساسيةً يقف عندها سكان المملكة والمقيمون فيها وسياحها وزائروها؛ للتعرف على تراث أهل الجزيرة العربية وموروثهم العريق.

ونظرًا لما كانت تشكّله هواية الصقور من مكانةٍ كبيرةٍ عند العرب، ولما ترمز إليه كمدعاة للفخر والاعتزاز؛ تأتي هذه النسخة مجسّدة تراث المملكة بمختلف أركانه؛ حيث تحاكي الخيمة التراثية (بيت الشعر) التي توسّطت المعرض ركنًا بارزًا من حياة الجزيرة العربية، بمقتنياتها وطريقة جلوس الزوار، تاريخ المنطقة وكيف كان الصيادون يستخدمونها أثناء تنقلهم للبحث عن صيدهم؛ ففي أوقات الراحة يجلسون فيها ويتسامرون ويتبادلون الأحاديث والأشعار.

فيما يعرّف قسم أدوات التخييم والرحلات البرية، الأحفاد بزمن الأجداد؛ وما استخدموه من أدوات ووسائل ساعدتهم في التأقلم والحياة خلال تلك الفترة، عاكسًا صورة تاريخية بطريقة عصرية دمجت بين عراقة وتراث شعب ومنطقة ونهضة أمة تسلّحت بالعلم والمعرفة.

ويجد الزائر كل ما يتعلق بالصقور وهواية الصيد والأدوات التي تستخدم خلال القنص؛ ليكون المعرض متجاوزًا للتطلعات، وملبِّيًا لتوقعات زواره ومنتظريه ومحبّي الصيد والصقور.

يذكر أن معرض الصقور يقام على مساحة 36 ألف متر مربع بالقرب من واجهة الرياض، ويشهد حضورًا دوليًّا لأكثر من 20 دولة، ومشاركة 350 عارضًا، وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا؛ منها قسم المستلزمات البيطرية، وقسم مستلزمات الصقور، وقسم أدوات الرحلات البرية للتخييم، وقسم عارضي الصقور، وقسم الأسلحة النارية والهوائية، وقسم عرض السيارات المعدّلة، وقسم الفنون التشكيلية، وقسم الرماية بالسهام.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
06:47 PM

20 دولة تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي في الرياض

بحضور 350 عارضًا وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يمثل معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، التي انطلقت اليوم الجمعة، محطةً أساسيةً يقف عندها سكان المملكة والمقيمون فيها وسياحها وزائروها؛ للتعرف على تراث أهل الجزيرة العربية وموروثهم العريق.

ونظرًا لما كانت تشكّله هواية الصقور من مكانةٍ كبيرةٍ عند العرب، ولما ترمز إليه كمدعاة للفخر والاعتزاز؛ تأتي هذه النسخة مجسّدة تراث المملكة بمختلف أركانه؛ حيث تحاكي الخيمة التراثية (بيت الشعر) التي توسّطت المعرض ركنًا بارزًا من حياة الجزيرة العربية، بمقتنياتها وطريقة جلوس الزوار، تاريخ المنطقة وكيف كان الصيادون يستخدمونها أثناء تنقلهم للبحث عن صيدهم؛ ففي أوقات الراحة يجلسون فيها ويتسامرون ويتبادلون الأحاديث والأشعار.

فيما يعرّف قسم أدوات التخييم والرحلات البرية، الأحفاد بزمن الأجداد؛ وما استخدموه من أدوات ووسائل ساعدتهم في التأقلم والحياة خلال تلك الفترة، عاكسًا صورة تاريخية بطريقة عصرية دمجت بين عراقة وتراث شعب ومنطقة ونهضة أمة تسلّحت بالعلم والمعرفة.

ويجد الزائر كل ما يتعلق بالصقور وهواية الصيد والأدوات التي تستخدم خلال القنص؛ ليكون المعرض متجاوزًا للتطلعات، وملبِّيًا لتوقعات زواره ومنتظريه ومحبّي الصيد والصقور.

يذكر أن معرض الصقور يقام على مساحة 36 ألف متر مربع بالقرب من واجهة الرياض، ويشهد حضورًا دوليًّا لأكثر من 20 دولة، ومشاركة 350 عارضًا، وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا؛ منها قسم المستلزمات البيطرية، وقسم مستلزمات الصقور، وقسم أدوات الرحلات البرية للتخييم، وقسم عارضي الصقور، وقسم الأسلحة النارية والهوائية، وقسم عرض السيارات المعدّلة، وقسم الفنون التشكيلية، وقسم الرماية بالسهام.

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