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"نيوم" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحافة الرقمية لـ35 طالبًا وطالبة

تناول المهارات الإعلامية والأساسيات والسرد القصصي ومهارات إجراء المقابلات

اختتم القسم الإعلامي بشركة نيوم، اليوم، برنامجه التدريبي لـ35 طالبًا وطالبة في تخصصات الإعلام بهدف تأهيلهم مهنيًا، بالتعاون مع مجموعة آي تي بي الإعلامية.

وتناولت محاور البرنامج -لمدة شهر- المهارات الإعلامية، إضافة إلى أساسيات الصحافة والسرد القصصي متعدد الوسائط ومهارات إجراء المقابلات.

وأكد المدير العام لقطاع الإعلام في نيوم واين بورغ، أن تطوير المواهب عنصر أساسي في الهدف المتمثل بجعل نيوم مركزًا إقليميًا للصناعات الإعلامية؛ إذ تشكل الفرص الوظيفية قصيرة أو طويلة المدى أهمية كبرى للخريجين لتنمية المهارات العملية وبناء الثقة بين الشباب السعودي في مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا ما تتطلع إليه نيوم في الشراكة مع المجموعة؛ حيث تُعد عنصرًا مهمًا في الخطط لجذب المواهب إلى نيوم.

بدورها قالت المدير العام لمجموعة آي تي بي، سو هولت: "يوجد في السعودية وفرة من الشباب الموهوب، وتم اكتشاف مواهبهم من خلال البرنامج؛ حيث نهدف إلى تعليم وتثقيف وصقل مهارات الجيل القادم من المختصين في مجال الإعلام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحافة الرقمية لـ35 طالبًا وطالبة
سبق

اختتم القسم الإعلامي بشركة نيوم، اليوم، برنامجه التدريبي لـ35 طالبًا وطالبة في تخصصات الإعلام بهدف تأهيلهم مهنيًا، بالتعاون مع مجموعة آي تي بي الإعلامية.

وتناولت محاور البرنامج -لمدة شهر- المهارات الإعلامية، إضافة إلى أساسيات الصحافة والسرد القصصي متعدد الوسائط ومهارات إجراء المقابلات.

وأكد المدير العام لقطاع الإعلام في نيوم واين بورغ، أن تطوير المواهب عنصر أساسي في الهدف المتمثل بجعل نيوم مركزًا إقليميًا للصناعات الإعلامية؛ إذ تشكل الفرص الوظيفية قصيرة أو طويلة المدى أهمية كبرى للخريجين لتنمية المهارات العملية وبناء الثقة بين الشباب السعودي في مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا ما تتطلع إليه نيوم في الشراكة مع المجموعة؛ حيث تُعد عنصرًا مهمًا في الخطط لجذب المواهب إلى نيوم.

بدورها قالت المدير العام لمجموعة آي تي بي، سو هولت: "يوجد في السعودية وفرة من الشباب الموهوب، وتم اكتشاف مواهبهم من خلال البرنامج؛ حيث نهدف إلى تعليم وتثقيف وصقل مهارات الجيل القادم من المختصين في مجال الإعلام".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
07:19 PM

"نيوم" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحافة الرقمية لـ35 طالبًا وطالبة

تناول المهارات الإعلامية والأساسيات والسرد القصصي ومهارات إجراء المقابلات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم القسم الإعلامي بشركة نيوم، اليوم، برنامجه التدريبي لـ35 طالبًا وطالبة في تخصصات الإعلام بهدف تأهيلهم مهنيًا، بالتعاون مع مجموعة آي تي بي الإعلامية.

وتناولت محاور البرنامج -لمدة شهر- المهارات الإعلامية، إضافة إلى أساسيات الصحافة والسرد القصصي متعدد الوسائط ومهارات إجراء المقابلات.

وأكد المدير العام لقطاع الإعلام في نيوم واين بورغ، أن تطوير المواهب عنصر أساسي في الهدف المتمثل بجعل نيوم مركزًا إقليميًا للصناعات الإعلامية؛ إذ تشكل الفرص الوظيفية قصيرة أو طويلة المدى أهمية كبرى للخريجين لتنمية المهارات العملية وبناء الثقة بين الشباب السعودي في مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا ما تتطلع إليه نيوم في الشراكة مع المجموعة؛ حيث تُعد عنصرًا مهمًا في الخطط لجذب المواهب إلى نيوم.

بدورها قالت المدير العام لمجموعة آي تي بي، سو هولت: "يوجد في السعودية وفرة من الشباب الموهوب، وتم اكتشاف مواهبهم من خلال البرنامج؛ حيث نهدف إلى تعليم وتثقيف وصقل مهارات الجيل القادم من المختصين في مجال الإعلام".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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