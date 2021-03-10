النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

المركز الوطني للأرصاد: يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
08:28 AM

تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

المركز الوطني للأرصاد: يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
174

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,885
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,078
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,218

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة