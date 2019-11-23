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تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

في اللقاء الذي خصصه صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود لمناقشة الأوضاع الصحية بمنطقة الباحة وقف مدير الشؤون الصحية ليطمئن سموه بوجود فائض في الكادر الطبي والتمريضي بنسبة ١٠٠٪!! لاحظوا أنه لم يقل: اكتفاء، بل قال: زيادة!!، أي إن مئات الأطباء بمنطقة الباحة على رأس العمل "ملهمش لازمة"، فضلاً عن الكادر التمريضي!.. بعد انتهائه من رسم صورة وردية عن الوضع اعتلى المنصة أحد أطباء مستشفى الملك فهد بالباحة مفاجئًا الجميع بوجود نقص في أطباء الغدد الصماء والروماتيزم و...! نافيًا صحة تصريح مدير الشؤون الصحية!!

إمارة الباحة من مبدأ الشفافية نشرت بالصوت والصورة التناقض الواضح بين ما أدلى به مدير الشؤون الصحية بالباحة والطبيب!! وهذا بكل تأكيد يُحسب لمقام الإمارة! ونتمنى على الإمارة أن تعالج هذه المعضلة بالتعاون مع وزارة الصحة!

وزارة الصحة التي بات لزامًا عليها أن تتقصى الحقائق - بناء على التصريحين المتناقضين - قد تجد نفسها أمام خيارين: الأول: أن توفر على نفسها رواتب مئات الأطباء والممرضين الزائدين على حاجة منطقة الباحة!! الثاني: أن تعالج النقص الحاصل في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تحاسب كل من ينقل لولاة الأمر صورًا لا تعكس الواقع!!

محمد عمير الغامدي

الرئيسية/ المملكة

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تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!
سبق

في اللقاء الذي خصصه صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود لمناقشة الأوضاع الصحية بمنطقة الباحة وقف مدير الشؤون الصحية ليطمئن سموه بوجود فائض في الكادر الطبي والتمريضي بنسبة ١٠٠٪!! لاحظوا أنه لم يقل: اكتفاء، بل قال: زيادة!!، أي إن مئات الأطباء بمنطقة الباحة على رأس العمل "ملهمش لازمة"، فضلاً عن الكادر التمريضي!.. بعد انتهائه من رسم صورة وردية عن الوضع اعتلى المنصة أحد أطباء مستشفى الملك فهد بالباحة مفاجئًا الجميع بوجود نقص في أطباء الغدد الصماء والروماتيزم و...! نافيًا صحة تصريح مدير الشؤون الصحية!!

إمارة الباحة من مبدأ الشفافية نشرت بالصوت والصورة التناقض الواضح بين ما أدلى به مدير الشؤون الصحية بالباحة والطبيب!! وهذا بكل تأكيد يُحسب لمقام الإمارة! ونتمنى على الإمارة أن تعالج هذه المعضلة بالتعاون مع وزارة الصحة!

وزارة الصحة التي بات لزامًا عليها أن تتقصى الحقائق - بناء على التصريحين المتناقضين - قد تجد نفسها أمام خيارين: الأول: أن توفر على نفسها رواتب مئات الأطباء والممرضين الزائدين على حاجة منطقة الباحة!! الثاني: أن تعالج النقص الحاصل في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تحاسب كل من ينقل لولاة الأمر صورًا لا تعكس الواقع!!

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:08 AM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:15 AM

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي - الرياض
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في اللقاء الذي خصصه صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود لمناقشة الأوضاع الصحية بمنطقة الباحة وقف مدير الشؤون الصحية ليطمئن سموه بوجود فائض في الكادر الطبي والتمريضي بنسبة ١٠٠٪!! لاحظوا أنه لم يقل: اكتفاء، بل قال: زيادة!!، أي إن مئات الأطباء بمنطقة الباحة على رأس العمل "ملهمش لازمة"، فضلاً عن الكادر التمريضي!.. بعد انتهائه من رسم صورة وردية عن الوضع اعتلى المنصة أحد أطباء مستشفى الملك فهد بالباحة مفاجئًا الجميع بوجود نقص في أطباء الغدد الصماء والروماتيزم و...! نافيًا صحة تصريح مدير الشؤون الصحية!!

إمارة الباحة من مبدأ الشفافية نشرت بالصوت والصورة التناقض الواضح بين ما أدلى به مدير الشؤون الصحية بالباحة والطبيب!! وهذا بكل تأكيد يُحسب لمقام الإمارة! ونتمنى على الإمارة أن تعالج هذه المعضلة بالتعاون مع وزارة الصحة!

وزارة الصحة التي بات لزامًا عليها أن تتقصى الحقائق - بناء على التصريحين المتناقضين - قد تجد نفسها أمام خيارين: الأول: أن توفر على نفسها رواتب مئات الأطباء والممرضين الزائدين على حاجة منطقة الباحة!! الثاني: أن تعالج النقص الحاصل في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تحاسب كل من ينقل لولاة الأمر صورًا لا تعكس الواقع!!

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