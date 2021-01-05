تمديد تكليف" أزيبي" مديراً لمستشفى صامطة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قراراً يقضي بتمديد تكليف الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام اعتباراً من 1-1-2021.

فيما أعرب "أزيبي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.