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تمديد تكليف" أزيبي" مديراً لمستشفى صامطة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قراراً يقضي بتمديد تكليف الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام اعتباراً من 1-1-2021.

فيما أعرب "أزيبي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

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تمديد تكليف" أزيبي" مديراً لمستشفى صامطة
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قراراً يقضي بتمديد تكليف الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام اعتباراً من 1-1-2021.

فيما أعرب "أزيبي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:32 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:11 AM

تمديد تكليف" أزيبي" مديراً لمستشفى صامطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قراراً يقضي بتمديد تكليف الأخصائي يحيى بن محمد أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام اعتباراً من 1-1-2021.

فيما أعرب "أزيبي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

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