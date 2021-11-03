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في نسخته السادسة.. غدًا انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية عن إطلاق فعاليات النسخة السادسة للمهرجان، غدًا الخميس، التي تستمر حتى السبت المقبل الـ6 من نوفمبر الجاري.

وستضم فعاليات المهرجان هذا العام -الذي سينطلق من الثالثة حتى الثامنة مساءً- معرضًا للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، إضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

كما سيشهد المهرجان الذي سيُقام في "الدرعية" مشاركة 500 سيارة ضمن نسخة هذا العام، كما يتوقع أن تصل قيمة السيارات المعروضة إلى أكثر من مليار ريال سعودي.

وتم تحديد آلية تقييم المشاركات على 36 فئة من فئات السيارات، سيتم توزيعها على 3 حكام، يتم احتساب تقييمهم المتوسط لتحديد المراكز الأولى، ثم توزيع باقي الدرجات حتى المركز العاشر.

وفتح المهرجان أبوابه للمشاركات العالمية؛ إذ ستكون هناك 4 مشاركات بارزة لإيطاليا وسويسرا، إلى جانب حضور جميع دول الخليج، وخاصة البحرين والكويت؛ حيث تشاركان بشكل مكثف هذا العام، وسيتم اختيار السيارات الفائزة بالجوائز على مدار 3 أيام من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، التي استعانت بـ44 حكمًا لإدارة الفعاليات.

وعملت اللجنة المنظمة على توطين التحكيم في المهرجان، عقب الاكتفاء بحضور 12 حكمًا أجنبيًا، و32 حكماً عربياً وخليجياً وسعودياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في نسخته السادسة.. غدًا انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية عن إطلاق فعاليات النسخة السادسة للمهرجان، غدًا الخميس، التي تستمر حتى السبت المقبل الـ6 من نوفمبر الجاري.

وستضم فعاليات المهرجان هذا العام -الذي سينطلق من الثالثة حتى الثامنة مساءً- معرضًا للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، إضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

كما سيشهد المهرجان الذي سيُقام في "الدرعية" مشاركة 500 سيارة ضمن نسخة هذا العام، كما يتوقع أن تصل قيمة السيارات المعروضة إلى أكثر من مليار ريال سعودي.

وتم تحديد آلية تقييم المشاركات على 36 فئة من فئات السيارات، سيتم توزيعها على 3 حكام، يتم احتساب تقييمهم المتوسط لتحديد المراكز الأولى، ثم توزيع باقي الدرجات حتى المركز العاشر.

وفتح المهرجان أبوابه للمشاركات العالمية؛ إذ ستكون هناك 4 مشاركات بارزة لإيطاليا وسويسرا، إلى جانب حضور جميع دول الخليج، وخاصة البحرين والكويت؛ حيث تشاركان بشكل مكثف هذا العام، وسيتم اختيار السيارات الفائزة بالجوائز على مدار 3 أيام من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، التي استعانت بـ44 حكمًا لإدارة الفعاليات.

وعملت اللجنة المنظمة على توطين التحكيم في المهرجان، عقب الاكتفاء بحضور 12 حكمًا أجنبيًا، و32 حكماً عربياً وخليجياً وسعودياً.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
06:32 PM

في نسخته السادسة.. غدًا انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية عن إطلاق فعاليات النسخة السادسة للمهرجان، غدًا الخميس، التي تستمر حتى السبت المقبل الـ6 من نوفمبر الجاري.

وستضم فعاليات المهرجان هذا العام -الذي سينطلق من الثالثة حتى الثامنة مساءً- معرضًا للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، إضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

كما سيشهد المهرجان الذي سيُقام في "الدرعية" مشاركة 500 سيارة ضمن نسخة هذا العام، كما يتوقع أن تصل قيمة السيارات المعروضة إلى أكثر من مليار ريال سعودي.

وتم تحديد آلية تقييم المشاركات على 36 فئة من فئات السيارات، سيتم توزيعها على 3 حكام، يتم احتساب تقييمهم المتوسط لتحديد المراكز الأولى، ثم توزيع باقي الدرجات حتى المركز العاشر.

وفتح المهرجان أبوابه للمشاركات العالمية؛ إذ ستكون هناك 4 مشاركات بارزة لإيطاليا وسويسرا، إلى جانب حضور جميع دول الخليج، وخاصة البحرين والكويت؛ حيث تشاركان بشكل مكثف هذا العام، وسيتم اختيار السيارات الفائزة بالجوائز على مدار 3 أيام من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، التي استعانت بـ44 حكمًا لإدارة الفعاليات.

وعملت اللجنة المنظمة على توطين التحكيم في المهرجان، عقب الاكتفاء بحضور 12 حكمًا أجنبيًا، و32 حكماً عربياً وخليجياً وسعودياً.

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12,049
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