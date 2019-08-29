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في الباحة.. تسجيل أبناء الشهداء والمعلمين المتوفين مجانًا في الروضات الأهلية

أعلن مكتب وفاء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، عن تسجيل أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين في الروضات الأهلية المشاركة مجانًا، للعام الحالي 1440 – 1441هـ.

يأتي ذلك حرصًا منها على تكريم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وتشجيعًا ووفاء نحو من نذروا أنفسهم من أجل الوطن، ونظيرًا للدور الكبير الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، ودور منسوبي التعليم في تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن وتحقيق مزيد من اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.

من جهته قدم المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، شكره وتقديره للروضات المشاركة على هذا الدعم، مثمنًا جهود مكتب وفاء بقيادة "منى الشهري" على الجهود الحثيثة للرعاية والاهتمام، والجهود المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأبناء شهداء الواجب.

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في الباحة.. تسجيل أبناء الشهداء والمعلمين المتوفين مجانًا في الروضات الأهلية
سبق

أعلن مكتب وفاء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، عن تسجيل أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين في الروضات الأهلية المشاركة مجانًا، للعام الحالي 1440 – 1441هـ.

يأتي ذلك حرصًا منها على تكريم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وتشجيعًا ووفاء نحو من نذروا أنفسهم من أجل الوطن، ونظيرًا للدور الكبير الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، ودور منسوبي التعليم في تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن وتحقيق مزيد من اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.

من جهته قدم المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، شكره وتقديره للروضات المشاركة على هذا الدعم، مثمنًا جهود مكتب وفاء بقيادة "منى الشهري" على الجهود الحثيثة للرعاية والاهتمام، والجهود المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأبناء شهداء الواجب.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
04:24 PM

في الباحة.. تسجيل أبناء الشهداء والمعلمين المتوفين مجانًا في الروضات الأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلن مكتب وفاء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، عن تسجيل أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين في الروضات الأهلية المشاركة مجانًا، للعام الحالي 1440 – 1441هـ.

يأتي ذلك حرصًا منها على تكريم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وتشجيعًا ووفاء نحو من نذروا أنفسهم من أجل الوطن، ونظيرًا للدور الكبير الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، ودور منسوبي التعليم في تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن وتحقيق مزيد من اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.

من جهته قدم المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، شكره وتقديره للروضات المشاركة على هذا الدعم، مثمنًا جهود مكتب وفاء بقيادة "منى الشهري" على الجهود الحثيثة للرعاية والاهتمام، والجهود المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأبناء شهداء الواجب.

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