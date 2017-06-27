النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1218 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1252 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط داخل حي سكني بجدة

أُحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه

تفاعل المرور السعودي مع شكوى مواطن من قيام قائد مركبة بالتفحيط داخل حي السامر السكني بجدة.

ونشر المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، اليوم، رداً على فيديو المواطن يقول "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط داخل حي سكني بجدة
سبق

تفاعل المرور السعودي مع شكوى مواطن من قيام قائد مركبة بالتفحيط داخل حي السامر السكني بجدة.

ونشر المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، اليوم، رداً على فيديو المواطن يقول "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
12:57 PM

"المرور" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط داخل حي سكني بجدة

أُحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,385

تفاعل المرور السعودي مع شكوى مواطن من قيام قائد مركبة بالتفحيط داخل حي السامر السكني بجدة.

ونشر المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، اليوم، رداً على فيديو المواطن يقول "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة