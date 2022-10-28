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مفتي المملكة يفتتح مسجد رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بعد ترميمه

عمره 40 عامًا ومساحته الداخلية 900 متر.. ويتسع لحوالي ألف مصل

افتتح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقة سماحته.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وقام بتنفيذه إدارة الخدمات العامة بالرئاسة.

ويعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة؛ حيث مضى على إنشائه قرابة 40 عاماً، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لحوالي ألف مصل.

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مفتي المملكة يفتتح مسجد رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بعد ترميمه
سبق

افتتح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقة سماحته.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وقام بتنفيذه إدارة الخدمات العامة بالرئاسة.

ويعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة؛ حيث مضى على إنشائه قرابة 40 عاماً، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لحوالي ألف مصل.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
05:43 PM

مفتي المملكة يفتتح مسجد رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بعد ترميمه

عمره 40 عامًا ومساحته الداخلية 900 متر.. ويتسع لحوالي ألف مصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,012

افتتح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقة سماحته.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وقام بتنفيذه إدارة الخدمات العامة بالرئاسة.

ويعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة؛ حيث مضى على إنشائه قرابة 40 عاماً، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لحوالي ألف مصل.

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