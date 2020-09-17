شاهد .. مدير بيئة عسير يقف على مزرعة الشهري في تنومة وينوه بجهوده

سلّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، اليوم؛ شهادة شكر ودرعًا تذكاريًّا للمواطن يوسف الشهري, تقديرًا وعرفانًا بالدور الذي قام به في إعادة تأهيل المدرجات الزراعية واستصلاحها والمحافظة على هوية المنطقة الزراعية في عسير.

ياتي هذا تفاعلًا مع إشادة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير للمزارع يوسف بن سعيد الشهري، والعمل المميز في استصلاح الأراضي التي يملكها وإعادة تأهيلها زراعيًّا في محافظة تنومة.

وكان الويمني قد قام اليوم برفقة مدير عام إدارة الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الصنعا، ومحافظ تنومة مسفر الوادعي, ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المكلف بمحافظة تنومة المهندس فايز الشهري، ومدير مكتب التعليم بتنومة عبدالقادر بن علي, بزيارة لمزرعة المواطن يوسف الشهري، وقفوا فيها على العمل الذي أنجز في المزرعة واستمعوا إلى شرح مفصل من المزارع عن الخطوات التي تم تنفيذها لإعادة استصلاح مدرجاته الزراعية.

بدوره نوه الويمني بالعمل الكبير والمميز الذي قام به المواطن يوسف الشهري في إعادة تأهيل مدرجاته الزراعية, التي حظيت بإشادة من سمو أمير المنطقة، وهي بلا شك إشادة مستحقة. ووجه الويمني مكتب الوزارة في تنومة بإدراج اسم المزارع الشهري في برامج الوزارة ليحظى بالدعم الذي تقدمه الوزارة لاستصلاح المدرجات الزراعية.