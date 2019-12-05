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أمير الباحة يدشن "المبادرات المجتمعية البلدية".. واستزراع 10 آلاف شجرة

دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إلكترونياً، برنامج "المبادرات المجتمعية البلدية" الذي تنظمه إدارة التطوع البلدي وبلديات المنطقة بأمانة منطقة الباحة بالتعاون مع مركز الحسام للخدمات الإنسانية بإمارة الباحة.

وأطلق وكيل إمارة منطقة أحمد بن صالح السياري، بمشاركة أمين المنطقة ومدير عام التعليم في المنطقة، العمل التنفيذي للبرنامج في منتزه رغدان حيث بدأ العمل باستزراع 10 آلاف شجرة محلية في مدينة الباحة ومختلف المحافظات.

جاء ذلك بمشاركة بلديات المنطقة ومحافظي المحافظات وإدارة التعليم وفرق الكشافة ومجلس شباب منطقة الباحة وفريق عطاء التطوعي وجمعية وعي وثانوية السروات بمدينة الباحة والإعلاميين بالمنطقة.

وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز تشارك في هذه المناسبة من خلال تقديم حزمة من مبادرات المكاسب السريعة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وأشار إلى إطلاق 36 مبادرة مجتمعية تقود تنفيذها ميدانياً الأمانة والبلديات بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمتطوعين في ثلاثة مجالات رئيسية هي التشجير، والتوعية والنظافة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري والتحسين والتجميل عن طريق النقوش والجداريات والمجسمات الجمالية.

أمير الباحة المبادرات المجتمعية البلدية أمانة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يدشن "المبادرات المجتمعية البلدية".. واستزراع 10 آلاف شجرة
سبق

دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إلكترونياً، برنامج "المبادرات المجتمعية البلدية" الذي تنظمه إدارة التطوع البلدي وبلديات المنطقة بأمانة منطقة الباحة بالتعاون مع مركز الحسام للخدمات الإنسانية بإمارة الباحة.

وأطلق وكيل إمارة منطقة أحمد بن صالح السياري، بمشاركة أمين المنطقة ومدير عام التعليم في المنطقة، العمل التنفيذي للبرنامج في منتزه رغدان حيث بدأ العمل باستزراع 10 آلاف شجرة محلية في مدينة الباحة ومختلف المحافظات.

جاء ذلك بمشاركة بلديات المنطقة ومحافظي المحافظات وإدارة التعليم وفرق الكشافة ومجلس شباب منطقة الباحة وفريق عطاء التطوعي وجمعية وعي وثانوية السروات بمدينة الباحة والإعلاميين بالمنطقة.

وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز تشارك في هذه المناسبة من خلال تقديم حزمة من مبادرات المكاسب السريعة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وأشار إلى إطلاق 36 مبادرة مجتمعية تقود تنفيذها ميدانياً الأمانة والبلديات بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمتطوعين في ثلاثة مجالات رئيسية هي التشجير، والتوعية والنظافة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري والتحسين والتجميل عن طريق النقوش والجداريات والمجسمات الجمالية.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
02:47 PM

أمير الباحة يدشن "المبادرات المجتمعية البلدية".. واستزراع 10 آلاف شجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إلكترونياً، برنامج "المبادرات المجتمعية البلدية" الذي تنظمه إدارة التطوع البلدي وبلديات المنطقة بأمانة منطقة الباحة بالتعاون مع مركز الحسام للخدمات الإنسانية بإمارة الباحة.

وأطلق وكيل إمارة منطقة أحمد بن صالح السياري، بمشاركة أمين المنطقة ومدير عام التعليم في المنطقة، العمل التنفيذي للبرنامج في منتزه رغدان حيث بدأ العمل باستزراع 10 آلاف شجرة محلية في مدينة الباحة ومختلف المحافظات.

جاء ذلك بمشاركة بلديات المنطقة ومحافظي المحافظات وإدارة التعليم وفرق الكشافة ومجلس شباب منطقة الباحة وفريق عطاء التطوعي وجمعية وعي وثانوية السروات بمدينة الباحة والإعلاميين بالمنطقة.

وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز تشارك في هذه المناسبة من خلال تقديم حزمة من مبادرات المكاسب السريعة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وأشار إلى إطلاق 36 مبادرة مجتمعية تقود تنفيذها ميدانياً الأمانة والبلديات بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمتطوعين في ثلاثة مجالات رئيسية هي التشجير، والتوعية والنظافة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري والتحسين والتجميل عن طريق النقوش والجداريات والمجسمات الجمالية.

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