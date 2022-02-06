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"فورد" تُقلص إنتاج مصانعها بأمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، تقليص إنتاج مصانعها في أمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية العالمي.

وأوضح المتحدث باسم "فورد" في تصريحات لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الشركة المُصَنّعة للسيارات، ستخفض أو تُعلق الإنتاج في ثمانية من مصانعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولفتت إلى أن الإغلاق سيبدأ في 7 فبراير، وهذا سيكون واحدًا من إجراءات أخرى متوقعٌ أن تؤثر على إنتاج سيارتها "فورد إس-15"، التي تعد واحدة من أكثر سياراتها شعبية وربحًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها شركة فورد بأزمة الرقائق، كما أنها لم تكن صانع السيارات الوحيد الذي تَأثر بهذا الموقف.

ففي سبتمبر الماضي، أوقفت جنرال موتورز الإنتاج مؤقتًا في جميع مصانعها في أمريكا الشمالية باستثناء أربعة منها، وسط نقص في المكونات.

وفي بداية العام، حذّرت وزارة التجارة الأمريكية من أن قيود التوريد المتعلقة بأشباه الموصلات، ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2022 على الأقل.

شركة فورد الأمريكية

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"فورد" تُقلص إنتاج مصانعها بأمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية
سبق

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، تقليص إنتاج مصانعها في أمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية العالمي.

وأوضح المتحدث باسم "فورد" في تصريحات لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الشركة المُصَنّعة للسيارات، ستخفض أو تُعلق الإنتاج في ثمانية من مصانعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولفتت إلى أن الإغلاق سيبدأ في 7 فبراير، وهذا سيكون واحدًا من إجراءات أخرى متوقعٌ أن تؤثر على إنتاج سيارتها "فورد إس-15"، التي تعد واحدة من أكثر سياراتها شعبية وربحًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها شركة فورد بأزمة الرقائق، كما أنها لم تكن صانع السيارات الوحيد الذي تَأثر بهذا الموقف.

ففي سبتمبر الماضي، أوقفت جنرال موتورز الإنتاج مؤقتًا في جميع مصانعها في أمريكا الشمالية باستثناء أربعة منها، وسط نقص في المكونات.

وفي بداية العام، حذّرت وزارة التجارة الأمريكية من أن قيود التوريد المتعلقة بأشباه الموصلات، ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2022 على الأقل.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
12:51 PM

"فورد" تُقلص إنتاج مصانعها بأمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، تقليص إنتاج مصانعها في أمريكا الشمالية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية العالمي.

وأوضح المتحدث باسم "فورد" في تصريحات لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الشركة المُصَنّعة للسيارات، ستخفض أو تُعلق الإنتاج في ثمانية من مصانعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولفتت إلى أن الإغلاق سيبدأ في 7 فبراير، وهذا سيكون واحدًا من إجراءات أخرى متوقعٌ أن تؤثر على إنتاج سيارتها "فورد إس-15"، التي تعد واحدة من أكثر سياراتها شعبية وربحًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها شركة فورد بأزمة الرقائق، كما أنها لم تكن صانع السيارات الوحيد الذي تَأثر بهذا الموقف.

ففي سبتمبر الماضي، أوقفت جنرال موتورز الإنتاج مؤقتًا في جميع مصانعها في أمريكا الشمالية باستثناء أربعة منها، وسط نقص في المكونات.

وفي بداية العام، حذّرت وزارة التجارة الأمريكية من أن قيود التوريد المتعلقة بأشباه الموصلات، ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2022 على الأقل.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

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