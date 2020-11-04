الكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا
5 وفيات ترفع الإجمالي إلى 479 ضحية
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 479.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128843.
فيروس كورونا الجديد
الكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-04
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 479.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128843.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:55 PM
الكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا
5 وفيات ترفع الإجمالي إلى 479 ضحية
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 479.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128843.