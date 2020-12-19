النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تلوح عاصفة ثلجية؟ "المسند" يجيب راسماً خريطة سادس أيام المطرية الـ 5

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة تتخللها سحب ممطرة بشرق المملكة ووسطها

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية على أجزاءٍ محدودة من مناطق عدة.

وقال "المسند"؛ مفصلاً: "اليوم السادس من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء محدودة من: #القصيم #سدير #الزلفي #الوشم العاصمة #الرياض و#الشرقية (بصفة عامة الحالات المطرية في المربعانية تعد قليلة وضعيفة).. هذا والله أعلم".

وتابع: "لا تزال #المربعانية معتدلة ورحيمة، ولا يلوح في الأفق ـولله الحمدـ حتى خمسة أيام قادمة أي موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلاجية".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل تلوح عاصفة ثلجية؟ "المسند" يجيب راسماً خريطة سادس أيام المطرية الـ 5
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية على أجزاءٍ محدودة من مناطق عدة.

وقال "المسند"؛ مفصلاً: "اليوم السادس من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء محدودة من: #القصيم #سدير #الزلفي #الوشم العاصمة #الرياض و#الشرقية (بصفة عامة الحالات المطرية في المربعانية تعد قليلة وضعيفة).. هذا والله أعلم".

وتابع: "لا تزال #المربعانية معتدلة ورحيمة، ولا يلوح في الأفق ـولله الحمدـ حتى خمسة أيام قادمة أي موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلاجية".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
11:15 AM

هل تلوح عاصفة ثلجية؟ "المسند" يجيب راسماً خريطة سادس أيام المطرية الـ 5

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة تتخللها سحب ممطرة بشرق المملكة ووسطها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,599

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية على أجزاءٍ محدودة من مناطق عدة.

وقال "المسند"؛ مفصلاً: "اليوم السادس من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء محدودة من: #القصيم #سدير #الزلفي #الوشم العاصمة #الرياض و#الشرقية (بصفة عامة الحالات المطرية في المربعانية تعد قليلة وضعيفة).. هذا والله أعلم".

وتابع: "لا تزال #المربعانية معتدلة ورحيمة، ولا يلوح في الأفق ـولله الحمدـ حتى خمسة أيام قادمة أي موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلاجية".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,681
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,689
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,137

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة