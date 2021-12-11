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"التجارة" تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل

شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات؛ وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي.

وتأتي مشاركة وزارة التجارة ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة.

يُذكر أن رالي حائـل تويوتا الدولي مـن أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، وتحظى بمشاركات دولية، وبمتابعة مــن أمير منطقة حائل ونائبه، وإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل
سبق

شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات؛ وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي.

وتأتي مشاركة وزارة التجارة ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة.

يُذكر أن رالي حائـل تويوتا الدولي مـن أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، وتحظى بمشاركات دولية، وبمتابعة مــن أمير منطقة حائل ونائبه، وإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
09:07 PM

"التجارة" تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات؛ وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي.

وتأتي مشاركة وزارة التجارة ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة.

يُذكر أن رالي حائـل تويوتا الدولي مـن أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، وتحظى بمشاركات دولية، وبمتابعة مــن أمير منطقة حائل ونائبه، وإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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