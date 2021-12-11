شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات؛ وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي. وتأتي مشاركة وزارة التجارة ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة. يُذكر أن رالي حائـل تويوتا الدولي مـن أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، وتحظى بمشاركات دولية، وبمتابعة مــن أمير منطقة حائل ونائبه، وإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

"التجارة" تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات؛ وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي.



وتأتي مشاركة وزارة التجارة ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة.



يُذكر أن رالي حائـل تويوتا الدولي مـن أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، وتحظى بمشاركات دولية، وبمتابعة مــن أمير منطقة حائل ونائبه، وإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 09:07 PM

"التجارة" تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل





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شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات؛ وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي.



وتأتي مشاركة وزارة التجارة ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة.



يُذكر أن رالي حائـل تويوتا الدولي مـن أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، وتحظى بمشاركات دولية، وبمتابعة مــن أمير منطقة حائل ونائبه، وإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.