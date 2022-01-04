وتكمن أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة في محافظة شقراء؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة (الصحية، والبيئية، والتنظيمية، والتنمية المستدامة)، إضافة إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية على مستوى جميع القطاعات والأفراد.

وتسعى المحافظة لتحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لتصنيفها على أنها مدينة صحية، والحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.

وقّع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، خطاب التعاون بين محافظة شقراء ومنظمة الصحة العالمية لبرنامج المدينة الصحية؛ وذلك في ديوان المحافظة، وبحضور منسق محافظة شقراء المهندس صالح الرويس.

محافظ شقراء يوقّع خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية لبرنامج المدن الصحية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-04 وقّع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، خطاب التعاون بين محافظة شقراء ومنظمة الصحة العالمية لبرنامج المدينة الصحية؛ وذلك في ديوان المحافظة، وبحضور منسق محافظة شقراء المهندس صالح الرويس. وتسعى المحافظة لتحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لتصنيفها على أنها مدينة صحية، والحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية. وتكمن أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة في محافظة شقراء؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة (الصحية، والبيئية، والتنظيمية، والتنمية المستدامة)، إضافة إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية على مستوى جميع القطاعات والأفراد.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 10:27 AM

محافظ شقراء يوقّع خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية لبرنامج المدن الصحية تهدف لتعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة في المنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠





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وقّع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، خطاب التعاون بين محافظة شقراء ومنظمة الصحة العالمية لبرنامج المدينة الصحية؛ وذلك في ديوان المحافظة، وبحضور منسق محافظة شقراء المهندس صالح الرويس.

وتسعى المحافظة لتحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لتصنيفها على أنها مدينة صحية، والحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.

وتكمن أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة في محافظة شقراء؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة (الصحية، والبيئية، والتنظيمية، والتنمية المستدامة)، إضافة إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية على مستوى جميع القطاعات والأفراد.