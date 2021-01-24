معلومات مروعة.. "الدفاع اليمنية": الحوثيون يعدمون الرافضين للقتال

الوزارة أعطت توجيهات لوحداتها باستقبالهم وإعطائهم "الأمان والمعاملة الحسنة"

قالت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد، إن لديها معلومات "مروعة"، بشأن إعدام ميليشيات الحوثي لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال، مشيرة إلى أنها أعطت توجيهات لوحداتها باستقبالهم، مؤكدة أنه سيكون لهم "الأمان والمعاملة الحسنة".

وتفصيلاً، أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن: "للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعاملة الحسنة، وفق الشرعية والأعراف والقوانين الدولية"، حسب العربية نت.

وتابعت: "من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف، وسنقدم لهم كل العون والدعم والمساعدة، لإعادتهم إلى مناطقهم عند رغبتهم"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".