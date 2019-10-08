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القبض على مروج بعد إطلاق النار في الباحة

اعتقال آخر يروّج المخدرات عبر "سناب شات"

تمكن رجال مكافحة المخدرات بالباحة، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة من الجالية الإثيوبية، والذي يتخذ من الجبال وكراً؛ لترويج السموم بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في وادي الجنابين ثم القبض عليه، كما تم القبض على آخر من نفس الجنسية، بعقبة الباحة يروج للحشيش المخدر.

ومن ناحية أخرى، نجحت الفرق في إلقاء القبض على مواطن يقوم بترويج المخدرات عّن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مروج بعد إطلاق النار في الباحة
سبق

تمكن رجال مكافحة المخدرات بالباحة، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة من الجالية الإثيوبية، والذي يتخذ من الجبال وكراً؛ لترويج السموم بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في وادي الجنابين ثم القبض عليه، كما تم القبض على آخر من نفس الجنسية، بعقبة الباحة يروج للحشيش المخدر.

ومن ناحية أخرى، نجحت الفرق في إلقاء القبض على مواطن يقوم بترويج المخدرات عّن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات".

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
05:29 PM

القبض على مروج بعد إطلاق النار في الباحة

اعتقال آخر يروّج المخدرات عبر "سناب شات"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
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6,536

تمكن رجال مكافحة المخدرات بالباحة، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة من الجالية الإثيوبية، والذي يتخذ من الجبال وكراً؛ لترويج السموم بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في وادي الجنابين ثم القبض عليه، كما تم القبض على آخر من نفس الجنسية، بعقبة الباحة يروج للحشيش المخدر.

ومن ناحية أخرى، نجحت الفرق في إلقاء القبض على مواطن يقوم بترويج المخدرات عّن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات".

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