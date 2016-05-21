فيديو غريب.. لحظة خطف طفل في الصين

بعد سنوات من سياسة إنجاب طفل واحد

الغريب في محاولة الاختطاف التي حدثت في الصين يوم السبت، أن الفيديو يُظهر الخاطف وهو يستهدف الأخ الأكبر خارج أحد المتاجر، وعندما يفشل، يخطف الأخ الأصغر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقعت هذه المحاولة الغريبة للخطف، الساعة 12:30 بعد ظهر السبت الماضي، حين اقترب الخاطف من طفل وهو يلعب أمام مطعم يملكه جده في مدينة "دونج غوان" بمقاطعة قواندونغ جنوبي الصين، وقد حاول الخاطف اصطحاب الطفل، الذي قاوم المحاولة، وفي اللحظة التالية تركه الخاطف وتوجه إلى طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات، وهو شقيق الطفل الأول.

وكما يُظهر الشريط، حمل الخاطف الطفل الصغير محاولاً الهرب، لكن أخاه جرى وراء الخاطف، وبالفعل تمكنت عائلة الطفل بمساعدة الجيران من إحباط محاولة المجرم والسيطرة عليه قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال أحد شهود العيان: "الطفل معروف في المنطقة، وكان يبكي بشدة، فركضوا وراء الرجل وأوقفوه".

وقالت الشرطة: إن الخاطف رجل يُعرف باسم "ليو" ويبلغ من العمر 30 عاماً، وهو قيد الاحتجاز، ويعاني الخاطف من اضطراب نفسي، وقبل الواقعة كان هارباً من عائلته، لكن ليس لديه سجل جنائي.

ويعد خطف الأطفال أحد المشكلات الاجتماعية الخطيرة في الصين، وحسب تقرير لمجلة "Caijing" الصينية عام 2016، يقدر عدد الأطفال المفقودين في الصين سنوياً بنحو 200 ألف طفل، ويتم بيع معظم الصبيان للمزارعين الذين لم ينجبوا أولاداً، أما الفتيات فيختطفن ليصبحن زوجات في المستقبل، فعدد الأطفال في الصين قليل بعد عشرات السنين من فرض سياسة الطفل الواحد في الصين.