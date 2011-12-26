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"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها

تحفيز القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة

يتوج أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، مساء غد الأحد، 31 فائزاً بجائزته "بصمة" من بينهم خمسة وزراء على الأقل، في نسختها الثالثة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع.

ووضعت الجائزة في رسالتها أن تكون المشاريع والبرامج التي تقدمها القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد ذات جودة عالية في الإعداد والتصميم والتنفيذ والمتابعة، ويمكن قياس أثرها في تحقيق الرفاهية والسعادة ومتطلبات وتوقعات المجتمع.

والجائزة جعلت "المواطنة، الانتماء، التنافس، المهنية، الشفافية، العدل"؛ قيمًا لها.

جدير بالذكر أن "بصمة" تُقدِّم جوائزها في خمسة فروع؛ الفرع الأول "أداء" وتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية ذات الأداء النوعي في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة الإنمائية وفق مخططاتهم وميزانيتهم المعتمدة ومدى تحقيقهم الرضى العام، والفرع الثاني "تميز" وتُمنح جائزته للمسؤولين والعاملين بالقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة نظير جهدهم الشخصي بمتابعة وتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم وحرصهم على مخرجات التنفيذ وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وخلق مناخ إيجابي وحسن تعاملهم مع الجمهور ومع نظائرهم بالقطاعات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

أما الفرع الثالث "عطاء" فتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد الذين لهم مساهمات نوعية وفاعلة لخدمة المجتمع وأفراده في المجالات الخيرية والإنسانية والتطوعية، و"مبادرة" وتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد أصحاب المبادرات المميزة التي لها أثر إيجابي واستدامة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والبيئية، والخامس "إبداع" وتمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والأدبية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والحرفية والإنشائية وريادة الأعمال.

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"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها
سبق

يتوج أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، مساء غد الأحد، 31 فائزاً بجائزته "بصمة" من بينهم خمسة وزراء على الأقل، في نسختها الثالثة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع.

ووضعت الجائزة في رسالتها أن تكون المشاريع والبرامج التي تقدمها القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد ذات جودة عالية في الإعداد والتصميم والتنفيذ والمتابعة، ويمكن قياس أثرها في تحقيق الرفاهية والسعادة ومتطلبات وتوقعات المجتمع.

والجائزة جعلت "المواطنة، الانتماء، التنافس، المهنية، الشفافية، العدل"؛ قيمًا لها.

جدير بالذكر أن "بصمة" تُقدِّم جوائزها في خمسة فروع؛ الفرع الأول "أداء" وتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية ذات الأداء النوعي في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة الإنمائية وفق مخططاتهم وميزانيتهم المعتمدة ومدى تحقيقهم الرضى العام، والفرع الثاني "تميز" وتُمنح جائزته للمسؤولين والعاملين بالقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة نظير جهدهم الشخصي بمتابعة وتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم وحرصهم على مخرجات التنفيذ وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وخلق مناخ إيجابي وحسن تعاملهم مع الجمهور ومع نظائرهم بالقطاعات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

أما الفرع الثالث "عطاء" فتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد الذين لهم مساهمات نوعية وفاعلة لخدمة المجتمع وأفراده في المجالات الخيرية والإنسانية والتطوعية، و"مبادرة" وتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد أصحاب المبادرات المميزة التي لها أثر إيجابي واستدامة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والبيئية، والخامس "إبداع" وتمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والأدبية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والحرفية والإنشائية وريادة الأعمال.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
11:51 AM

"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها

تحفيز القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة

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خالد السليمي - حائل
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يتوج أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، مساء غد الأحد، 31 فائزاً بجائزته "بصمة" من بينهم خمسة وزراء على الأقل، في نسختها الثالثة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع.

ووضعت الجائزة في رسالتها أن تكون المشاريع والبرامج التي تقدمها القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد ذات جودة عالية في الإعداد والتصميم والتنفيذ والمتابعة، ويمكن قياس أثرها في تحقيق الرفاهية والسعادة ومتطلبات وتوقعات المجتمع.

والجائزة جعلت "المواطنة، الانتماء، التنافس، المهنية، الشفافية، العدل"؛ قيمًا لها.

جدير بالذكر أن "بصمة" تُقدِّم جوائزها في خمسة فروع؛ الفرع الأول "أداء" وتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية ذات الأداء النوعي في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة الإنمائية وفق مخططاتهم وميزانيتهم المعتمدة ومدى تحقيقهم الرضى العام، والفرع الثاني "تميز" وتُمنح جائزته للمسؤولين والعاملين بالقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة نظير جهدهم الشخصي بمتابعة وتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم وحرصهم على مخرجات التنفيذ وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وخلق مناخ إيجابي وحسن تعاملهم مع الجمهور ومع نظائرهم بالقطاعات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

أما الفرع الثالث "عطاء" فتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد الذين لهم مساهمات نوعية وفاعلة لخدمة المجتمع وأفراده في المجالات الخيرية والإنسانية والتطوعية، و"مبادرة" وتُمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد أصحاب المبادرات المميزة التي لها أثر إيجابي واستدامة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والبيئية، والخامس "إبداع" وتمنح جائزته للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والأدبية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والحرفية والإنشائية وريادة الأعمال.

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