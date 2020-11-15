واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.

نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-15 نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري. واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى. كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.



15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 11:33 PM

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 اشتملت على معرض توعوي تضمَّن نصائح طبية عن المرض وكيفية الوقاية منه





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نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.

كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

