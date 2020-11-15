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"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020

اشتملت على معرض توعوي تضمَّن نصائح طبية عن المرض وكيفية الوقاية منه

نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.

كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

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"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020
سبق

نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.

كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
11:33 PM

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020

اشتملت على معرض توعوي تضمَّن نصائح طبية عن المرض وكيفية الوقاية منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.

كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

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