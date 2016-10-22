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"الداخلية السعودية" تبهر زوّار "جيتكس دبي" بالتقنيات المتطورة والخدمات المتقدمة

جناحها لافت وتنظيمها مميز وترحيبها حارّ

"مشاركة ناجحة، بجناح مبهر"، عنوان لمشاركة وزارة الداخلية السعودية في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

"سبق" زارت الجناح المشرّف، الذي أبرز للزوار التقدم والتطور التقني لبلادنا، وتوظيف التقنية لخدمة المواطن والمقيم على أرض السعودية.

حلول تقنية لوطن آمن

جناح "الداخلية السعودية" الذي حمل عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، أثار إعجاب الزوّار، تصميمه الجميل المشابه لتصميم جناح السعودية في إكسبو 2020، لفت أنظار الزائرين لمعرض جيتكس، حيث يعد جناح الداخلية من أكبر الأجنحة وأجملها في التصميم.

الراية تخفق والترحيب حارّ

اللون الأخضر، والراية السعودية تخفق عالية، ومعزوفات وطنية، وترحيب حار بالزوار، جميعها تستقبل الزائرين، الذين تقدم لهم القهوة العربية والتمر فور دخولهم للجناح، وقبل شروعهم في الجولة على أقسامه.

تقنيات متطورة وخدمات متقدمة

"الداخلية" وعبر جناحها المبهر، لم تكتفِ باستعراض التقنيات المتطورة والقطاعات الجديدة، بل تجاوزت ذلك إلى تقديم الخدمات للمقيمين بالخارج؛ ممثلةً في وكالة الأحوال المدنية من خلال تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية.

واستعرضت "الداخلية" عبر جناحها عدة خدمات وتقنيات؛ منها مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن، والتي تسهل عليهم أداء الحج، إضافة لاستعراض خدمات منصة القبول المركزي الموحد للمتقدمين على وظائف قطاعات الداخلية، وتطبيق ميدان لرجال الأمن، وخدمات وجاهزية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وخدمات وأرقام منصة أبشر، وخدمات فرجت الإنسانية وغيرها من الخدمات.

كما قدّمت "الداخلية" شرحاً لزوار الجناح عن قطاع الأمن البيئي الجديد ومهامه في الحفاظ على البيئة.

إعلام أمني متميز ينقل المشاركة للجمهور

"الداخلية السعودية" التي تميز إعلامها الأمني بمواكبة الأحداث، وتواصله الاحترافي مع الجمهور، شارك في تغطيات مشاركتها في جيتكس دبي، وذلك من خلال تقديم مواد مرئية عن المشاركة عبر سناب الداخلية، وتقارير صحفية عبر وسائل الإعلام، وأرقام وإحصاءات ومعلومات عبر حساباتها في منصتي "تويتر" و"فيس بوك".

إقبال كبير وإشادات بالخدمات ونجاح المشاركة

الجناح شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، من ضمنهم مسؤولون سعوديون وإماراتيون، فيما لاقى ثناء وإعجاب وإشادات الزوار بالتقدم التقني الذي تشهده قطاعات الداخلية السعودية، وقدم الزوار شكرهم للقائمين على الجناح على حسن الاستقبال وعلى المشاركة السعودية الناجحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية السعودية" تبهر زوّار "جيتكس دبي" بالتقنيات المتطورة والخدمات المتقدمة
سبق

"مشاركة ناجحة، بجناح مبهر"، عنوان لمشاركة وزارة الداخلية السعودية في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

"سبق" زارت الجناح المشرّف، الذي أبرز للزوار التقدم والتطور التقني لبلادنا، وتوظيف التقنية لخدمة المواطن والمقيم على أرض السعودية.

حلول تقنية لوطن آمن

جناح "الداخلية السعودية" الذي حمل عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، أثار إعجاب الزوّار، تصميمه الجميل المشابه لتصميم جناح السعودية في إكسبو 2020، لفت أنظار الزائرين لمعرض جيتكس، حيث يعد جناح الداخلية من أكبر الأجنحة وأجملها في التصميم.

الراية تخفق والترحيب حارّ

اللون الأخضر، والراية السعودية تخفق عالية، ومعزوفات وطنية، وترحيب حار بالزوار، جميعها تستقبل الزائرين، الذين تقدم لهم القهوة العربية والتمر فور دخولهم للجناح، وقبل شروعهم في الجولة على أقسامه.

تقنيات متطورة وخدمات متقدمة

"الداخلية" وعبر جناحها المبهر، لم تكتفِ باستعراض التقنيات المتطورة والقطاعات الجديدة، بل تجاوزت ذلك إلى تقديم الخدمات للمقيمين بالخارج؛ ممثلةً في وكالة الأحوال المدنية من خلال تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية.

واستعرضت "الداخلية" عبر جناحها عدة خدمات وتقنيات؛ منها مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن، والتي تسهل عليهم أداء الحج، إضافة لاستعراض خدمات منصة القبول المركزي الموحد للمتقدمين على وظائف قطاعات الداخلية، وتطبيق ميدان لرجال الأمن، وخدمات وجاهزية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وخدمات وأرقام منصة أبشر، وخدمات فرجت الإنسانية وغيرها من الخدمات.

كما قدّمت "الداخلية" شرحاً لزوار الجناح عن قطاع الأمن البيئي الجديد ومهامه في الحفاظ على البيئة.

إعلام أمني متميز ينقل المشاركة للجمهور

"الداخلية السعودية" التي تميز إعلامها الأمني بمواكبة الأحداث، وتواصله الاحترافي مع الجمهور، شارك في تغطيات مشاركتها في جيتكس دبي، وذلك من خلال تقديم مواد مرئية عن المشاركة عبر سناب الداخلية، وتقارير صحفية عبر وسائل الإعلام، وأرقام وإحصاءات ومعلومات عبر حساباتها في منصتي "تويتر" و"فيس بوك".

إقبال كبير وإشادات بالخدمات ونجاح المشاركة

الجناح شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، من ضمنهم مسؤولون سعوديون وإماراتيون، فيما لاقى ثناء وإعجاب وإشادات الزوار بالتقدم التقني الذي تشهده قطاعات الداخلية السعودية، وقدم الزوار شكرهم للقائمين على الجناح على حسن الاستقبال وعلى المشاركة السعودية الناجحة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
04:24 PM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
05:31 PM

"الداخلية السعودية" تبهر زوّار "جيتكس دبي" بالتقنيات المتطورة والخدمات المتقدمة

جناحها لافت وتنظيمها مميز وترحيبها حارّ

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
737

"مشاركة ناجحة، بجناح مبهر"، عنوان لمشاركة وزارة الداخلية السعودية في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

"سبق" زارت الجناح المشرّف، الذي أبرز للزوار التقدم والتطور التقني لبلادنا، وتوظيف التقنية لخدمة المواطن والمقيم على أرض السعودية.

حلول تقنية لوطن آمن

جناح "الداخلية السعودية" الذي حمل عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، أثار إعجاب الزوّار، تصميمه الجميل المشابه لتصميم جناح السعودية في إكسبو 2020، لفت أنظار الزائرين لمعرض جيتكس، حيث يعد جناح الداخلية من أكبر الأجنحة وأجملها في التصميم.

الراية تخفق والترحيب حارّ

اللون الأخضر، والراية السعودية تخفق عالية، ومعزوفات وطنية، وترحيب حار بالزوار، جميعها تستقبل الزائرين، الذين تقدم لهم القهوة العربية والتمر فور دخولهم للجناح، وقبل شروعهم في الجولة على أقسامه.

تقنيات متطورة وخدمات متقدمة

"الداخلية" وعبر جناحها المبهر، لم تكتفِ باستعراض التقنيات المتطورة والقطاعات الجديدة، بل تجاوزت ذلك إلى تقديم الخدمات للمقيمين بالخارج؛ ممثلةً في وكالة الأحوال المدنية من خلال تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية.

واستعرضت "الداخلية" عبر جناحها عدة خدمات وتقنيات؛ منها مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن، والتي تسهل عليهم أداء الحج، إضافة لاستعراض خدمات منصة القبول المركزي الموحد للمتقدمين على وظائف قطاعات الداخلية، وتطبيق ميدان لرجال الأمن، وخدمات وجاهزية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وخدمات وأرقام منصة أبشر، وخدمات فرجت الإنسانية وغيرها من الخدمات.

كما قدّمت "الداخلية" شرحاً لزوار الجناح عن قطاع الأمن البيئي الجديد ومهامه في الحفاظ على البيئة.

إعلام أمني متميز ينقل المشاركة للجمهور

"الداخلية السعودية" التي تميز إعلامها الأمني بمواكبة الأحداث، وتواصله الاحترافي مع الجمهور، شارك في تغطيات مشاركتها في جيتكس دبي، وذلك من خلال تقديم مواد مرئية عن المشاركة عبر سناب الداخلية، وتقارير صحفية عبر وسائل الإعلام، وأرقام وإحصاءات ومعلومات عبر حساباتها في منصتي "تويتر" و"فيس بوك".

إقبال كبير وإشادات بالخدمات ونجاح المشاركة

الجناح شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، من ضمنهم مسؤولون سعوديون وإماراتيون، فيما لاقى ثناء وإعجاب وإشادات الزوار بالتقدم التقني الذي تشهده قطاعات الداخلية السعودية، وقدم الزوار شكرهم للقائمين على الجناح على حسن الاستقبال وعلى المشاركة السعودية الناجحة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

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