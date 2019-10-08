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مدير تعليم الجوف يُدشن 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات

قال: الصحة المدرسية جزء من العملية التربوية

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات.

واعتبر "الغامدي" أثناء تدشين أنموذج للعيادات في مدرسة سُراقة بن مالك المتوسطة، في سكاكا؛ الصحة المدرسية جزءًا من العملية التربوية والتعليمية؛ لاهتمامها بسلامة الطلاب.

وقال: "من المهم جدًّا أن تعتني العيادات برفع الوعي الصحي للطلاب وإكسابهم السلوكيات الصحية السليمة، والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية؛ تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية".

من جانبه قال مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي: إن تلك العيادات مرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة.

وأضاف أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، لتعزيز الصحة المدرسية.

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مدير تعليم الجوف يُدشن 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات
سبق

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات.

واعتبر "الغامدي" أثناء تدشين أنموذج للعيادات في مدرسة سُراقة بن مالك المتوسطة، في سكاكا؛ الصحة المدرسية جزءًا من العملية التربوية والتعليمية؛ لاهتمامها بسلامة الطلاب.

وقال: "من المهم جدًّا أن تعتني العيادات برفع الوعي الصحي للطلاب وإكسابهم السلوكيات الصحية السليمة، والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية؛ تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية".

من جانبه قال مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي: إن تلك العيادات مرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة.

وأضاف أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، لتعزيز الصحة المدرسية.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:08 PM

مدير تعليم الجوف يُدشن 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات

قال: الصحة المدرسية جزء من العملية التربوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات.

واعتبر "الغامدي" أثناء تدشين أنموذج للعيادات في مدرسة سُراقة بن مالك المتوسطة، في سكاكا؛ الصحة المدرسية جزءًا من العملية التربوية والتعليمية؛ لاهتمامها بسلامة الطلاب.

وقال: "من المهم جدًّا أن تعتني العيادات برفع الوعي الصحي للطلاب وإكسابهم السلوكيات الصحية السليمة، والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية؛ تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية".

من جانبه قال مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي: إن تلك العيادات مرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة.

وأضاف أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، لتعزيز الصحة المدرسية.

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