النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال محافظة البيضاء

عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في جبهة قانية بشمال محافظة البيضاء- وسط اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح: إن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية شنّت هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمال البيضاء وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف، أن الجيش استعاد منطقة القطور والتلال السود وغيرها من المواقع واغتنم عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا القائد العسكري في الجيش اليمني، القبائل إلى الحفاظ على رجالها وعدم الزج بها في معارك خاسرة وقود حرب للميليشيا، مثمّناً في السياق الدعم والإسناد الكبير اللذين يقدمانه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من ميليشيات الإرهاب الحوثية.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال محافظة البيضاء
سبق

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في جبهة قانية بشمال محافظة البيضاء- وسط اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح: إن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية شنّت هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمال البيضاء وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف، أن الجيش استعاد منطقة القطور والتلال السود وغيرها من المواقع واغتنم عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا القائد العسكري في الجيش اليمني، القبائل إلى الحفاظ على رجالها وعدم الزج بها في معارك خاسرة وقود حرب للميليشيا، مثمّناً في السياق الدعم والإسناد الكبير اللذين يقدمانه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من ميليشيات الإرهاب الحوثية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:40 AM

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال محافظة البيضاء

عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,035

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في جبهة قانية بشمال محافظة البيضاء- وسط اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح: إن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية شنّت هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمال البيضاء وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف، أن الجيش استعاد منطقة القطور والتلال السود وغيرها من المواقع واغتنم عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا القائد العسكري في الجيش اليمني، القبائل إلى الحفاظ على رجالها وعدم الزج بها في معارك خاسرة وقود حرب للميليشيا، مثمّناً في السياق الدعم والإسناد الكبير اللذين يقدمانه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من ميليشيات الإرهاب الحوثية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,944
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,418

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة