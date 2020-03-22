الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال محافظة البيضاء

عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في جبهة قانية بشمال محافظة البيضاء- وسط اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح: إن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية شنّت هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمال البيضاء وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف، أن الجيش استعاد منطقة القطور والتلال السود وغيرها من المواقع واغتنم عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا القائد العسكري في الجيش اليمني، القبائل إلى الحفاظ على رجالها وعدم الزج بها في معارك خاسرة وقود حرب للميليشيا، مثمّناً في السياق الدعم والإسناد الكبير اللذين يقدمانه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من ميليشيات الإرهاب الحوثية.