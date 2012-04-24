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الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

"توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.. والتنسق مستمر مع "سدايا"

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها عممت على الناقلات الجوية الوطنية، بأنه يتم العمل والتنسيق

المستمر مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل

التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصنًا أو لم تثبت إصابته.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وذكرت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين

والمسافرين والموظفين وجمیع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.

يأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة "كورونا" الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات

والمنشآت التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"
سبق

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها عممت على الناقلات الجوية الوطنية، بأنه يتم العمل والتنسيق

المستمر مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل

التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصنًا أو لم تثبت إصابته.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وذكرت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين

والمسافرين والموظفين وجمیع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.

يأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة "كورونا" الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات

والمنشآت التابعة لها.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:24 PM

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

"توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.. والتنسق مستمر مع "سدايا"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,212

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها عممت على الناقلات الجوية الوطنية، بأنه يتم العمل والتنسيق

المستمر مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل

التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصنًا أو لم تثبت إصابته.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وذكرت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين

والمسافرين والموظفين وجمیع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.

يأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة "كورونا" الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات

والمنشآت التابعة لها.

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