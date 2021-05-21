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"أستودعكم إلى أمريكا".. رسالة مؤثرة من "مطرف القحطاني" بشأن ابنته

بدأها بـ"وطني الغالي.. أحبابي وأصدقائي" وختمها بتوجيه الشكر لمن وقف معه

غادر الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني إلى أمريكا في رحلة علاجية مع ابنته "دلال".

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: ‏وطني الغالي، أهلي وأحبابي، ربعي وأصدقائي، استودعتكم الله إلى أمريكا، في رحلة علاجية لابنتي دلال، شكرًا لمن وقف معي لأجل علاج ابنتي، ولمن سأل، ولمن دعا، ولمن شاركني الألم.

يُذكر أن الحكم مطرف القحطاني هو مدير ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز بالخرج، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أستودعكم إلى أمريكا".. رسالة مؤثرة من "مطرف القحطاني" بشأن ابنته
سبق

غادر الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني إلى أمريكا في رحلة علاجية مع ابنته "دلال".

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: ‏وطني الغالي، أهلي وأحبابي، ربعي وأصدقائي، استودعتكم الله إلى أمريكا، في رحلة علاجية لابنتي دلال، شكرًا لمن وقف معي لأجل علاج ابنتي، ولمن سأل، ولمن دعا، ولمن شاركني الألم.

يُذكر أن الحكم مطرف القحطاني هو مدير ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز بالخرج، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
04:38 PM

"أستودعكم إلى أمريكا".. رسالة مؤثرة من "مطرف القحطاني" بشأن ابنته

بدأها بـ"وطني الغالي.. أحبابي وأصدقائي" وختمها بتوجيه الشكر لمن وقف معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
30,226

غادر الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني إلى أمريكا في رحلة علاجية مع ابنته "دلال".

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: ‏وطني الغالي، أهلي وأحبابي، ربعي وأصدقائي، استودعتكم الله إلى أمريكا، في رحلة علاجية لابنتي دلال، شكرًا لمن وقف معي لأجل علاج ابنتي، ولمن سأل، ولمن دعا، ولمن شاركني الألم.

يُذكر أن الحكم مطرف القحطاني هو مدير ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز بالخرج، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

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